گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان گفت: ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار با فداکاری و ایستادگی خود، میراثی ماندگار از ایمان، مقاومت و دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی برجای گذاشته‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، اجلاسیه ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار در راستای کنگره ملی ۵۵۳۶ شهید استان کردستان، صبح پنجشنبه با حضور مسئولان، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در سالن ۲ هزار نفری این شهرستان برگزار شد.

سردار «جمشید رضایی» ، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در این مراسم با اشاره به اهمیت برگزاری یادواره‌های شهدا اظهار کرد: چنین برنامه‌هایی فرصتی برای زنده نگه داشتن یاد و نام شهیدان، تکریم خانواده‌های معظم آنان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

وی با بیان اینکه شهدا سرمایه‌های معنوی جامعه و نماد اقتدار نظام جمهوری اسلامی هستند، افزود: شهدا تنها به دوران دفاع مقدس تعلق ندارند، بلکه حیات معنوی و آبروی جامعه دینی به شمار می‌روند و امنیت، مقاومت و ایستادگی امروز کشور حاصل فداکاری‌های آنان است.

سردار رضایی ادامه داد: شهدا درس مقاومت و ایستادگی را به نسل‌های پس از خود آموختند و این فرهنگ ارزشمند همچنان در جامعه جریان دارد؛ به‌گونه‌ای که امروز نیز جوانان این سرزمین با الگوگیری از راه شهیدان، پای ارزش‌ها و آرمان‌های کشور ایستاده‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به بازگشت پیکر مطهر شهدای دوران دفاع مقدس پس از سال‌ها اشاره کرد و گفت: شناسایی پیکر برخی شهدا با بهره‌گیری از آزمایش‌های تخصصی و بازگشت آنان به آغوش خانواده‌هایشان، جلوه‌ای از عمق ایثار مردانی است که همه هستی خود را برای دفاع از میهن و آرمان‌هایشان فدا کردند.

وی با اشاره به تقدیم ۴۵۶ شهید از سوی شهرستان بیجار خاطرنشان کرد: این شهیدان با برخورداری از فضایل اخلاقی، ایمان و اخلاص، از تعلقات دنیوی گذشتند و جان خود را در مسیر دفاع از انقلاب و نظام اسلامی تقدیم کردند.

سردار رضایی همچنین با ادای احترام به مردم شهیدپرور بیجار و خانواده‌های معظم شهدا، حضور در جمع آنان را افتخاری بزرگ دانست و از نقش مردم این شهرستان در دفاع از نظام، ولایت و رهبری طی ۴۷ سال گذشته قدردانی کرد.

وی در پایان از حضور باشکوه مردم، خانواده‌های شهدا، مسئولان و مهمانان در این اجلاسیه تشکر کرد و این حضور را نشانه ارادت و احترام به مقام والای شهیدان دانست.