گروه استان‌ها - مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با تأکید بر ضرورت بازخوانی راهبردی تجربه سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد، گفت: ظرفیت‌های اجتماعی، اعتماد محلی و پیوندهای قومی و مذهبی این سازمان می‌تواند در مقابله با تهدیدات نوین و تقویت تاب‌آوری اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.





به گزارش خبرنگار تابناک در کردستان ، سرهنگ علی کلوندی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان، در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال غرب» که در راستای برگزاری کنگره ۵۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، به تبیین نقش راهبردی سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در تأمین امنیت و تقویت انسجام اجتماعی پرداخت.





وی در این همایش، با ارائه مقاله‌ای تحت عنوان «بازخوانی راهبردی سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد؛ از مدیریت بحران کردستان تا بازتعریف نقش در پدافند ترکیبی»، اظهار کرد: سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد نخستین تجربه به‌کارگیری نیروهای مردمی و بسیج ظرفیت‌های بومی برای دفاع از انقلاب اسلامی در مناطق کردنشین بود.

کلوندی با اشاره به شرایط کنونی و تغییر ماهیت تهدیدات، افزود: امروز با تهدیدات ترکیبی مواجه هستیم و دشمن علاوه بر ابزارهای نظامی، جنگ شناختی و تضعیف انسجام ملی را دنبال می‌کند؛ ازاین‌رو بهره‌گیری از تجربه موفق دفاع مردمی، ضرورتی راهبردی به شمار می‌رود.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان با بیان اینکه این پژوهش با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با استناد به اسناد تاریخی، خاطرات فرماندهان و بیانات امامین انقلاب انجام شده است، تصریح کرد: در این بررسی، موضوعاتی همچون امنیت مرزی، انسجام ملی، اعتماد اجتماعی و تاب‌آوری جامعه مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به زمینه‌های شکل‌گیری سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در سال‌های نخست پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: خلأ قدرت در فاصله سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۵۹ و حضور گروه‌های مسلح ضدانقلاب، زمینه شکل‌گیری هسته‌های مقاومت مردمی را فراهم کرد و در این میان، نقش حضرت امام خمینی(ره) و شهید محمد بروجردی در شکل‌گیری این سازمان بسیار قابل توجه بود.

کلوندی با تشریح کارکردهای مختلف این سازمان گفت: پیشمرگان مسلمان کُرد علاوه بر مأموریت‌های امنیتی و نظامی، در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی نیز نقش‌آفرین بودند و تقویت اعتماد عمومی، روشنگری، مقابله با جنگ نرم و تحکیم وحدت میان اقوام و مذاهب از جمله کارکردهای مهم آنان بود.

وی با تأکید بر اینکه تجربه سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد محدود به سال‌های نخست انقلاب نیست، بیان کرد: امروز نیز می‌توان از این تجربه در قالب دفاع مردمی، مقابله با جنگ شناختی، تقویت لنگرهای اجتماعی و شکل‌گیری هسته‌های محلی تاب‌آور بهره گرفت.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس کردستان در ادامه، سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های این سازمان دانست و گفت: شبکه‌های اجتماعی، اعتماد متقابل، شناخت بومی و ارتباط نزدیک با جامعه محلی از جمله سرمایه‌هایی است که می‌تواند در تقویت امنیت پایدار و انسجام ملی مؤثر باشد.

وی با اشاره به ضرورت بازتعریف نقش سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد در شرایط کنونی، اظهار کرد: مناطق کردنشین امروز با موضوعاتی همچون تحرکات مرزی، جنگ شناختی، فشار اقتصادی و تلاش برای تضعیف انسجام ملی مواجه هستند و ظرفیت‌های این سازمان می‌تواند در افزایش تاب‌آوری اجتماعی و تقویت پیوندهای مردمی مورد استفاده قرار گیرد.

کلوندی در پایان تأکید کرد: احیای ظرفیت‌های سازمان پیشمرگان مسلمان کُرد به معنای بازگشت صرف به مأموریت‌های رزمی نیست، بلکه باید این ظرفیت در قالب نقش‌آفرینی اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، روایتگری و جهاد تبیین مورد توجه قرار گیرد؛ رویکردی که می‌تواند به تحکیم همبستگی اجتماعی، انسجام ملی و تحقق امنیت پایدار منجر شود.