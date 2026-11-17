گروه استان‌ها - فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در تأمین امنیت شمال‌غرب کشور گفت: امنیت پایدار امروز استان کردستان مرهون مجاهدت‌ها، ایثارگری‌ها و جان‌فشانی‌های این رزمندگان و شهدای والامقام است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، سردار «جمشید رضایی»، فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان، در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار شمال‌غرب» که در راستای برگزاری کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، محور مقاومت و شهدای امنیت، اظهار کرد: امنیت پایدار و مردمی امروز کردستان حاصل ایثار و مجاهدت پیشمرگان مسلمان کُرد است که در دهه‌های گذشته بهترین لحظات عمر خود را برای دفاع از نظام و انقلاب اسلامی صرف کردند.





وی با تجلیل از پیشکسوتان پیشمرگان مسلمان کُرد افزود: این عزیزان با حضور شبانه‌روزی در میدان‌های دفاع و امنیت، جان خود را در کف دست گرفتند و برای برقراری آرامش و امنیت مردم تلاش کردند؛ مجاهدت‌هایی که تعدادی از آنان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با اشاره به شهدای پیشمرگان مسلمان کُرد، یاد و خاطره شهدایی همچون زهتاب، کاوه، طیاره، کاظمی، ابوعمار، نمازی‌زاده، آقابابایی، شهسواری، چاپاری، سلیمی، عثمان، فرشته‌ها، رحمانی، بارنامه، توفیقی، جماران، حاج مسعود قویان، بیاتیان، ارمغانی و دیگر شهدای والامقام را گرامی داشت.

رضایی با اشاره به ادامه مسیر مجاهدت توسط پیشکسوتان این عرصه تصریح کرد: همان‌گونه که در آیه شریفه قرآن آمده است، برخی از مجاهدان به عهد خود وفا کردند و به شهادت رسیدند و برخی دیگر همچنان در انتظار این افتخار هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحرکات گروهک‌های ضدانقلاب، به‌ویژه گروهک پژاک، گفت: در پی اقدامات این گروهک‌ها تعدادی از نیروهای همکار به شهادت رسیدند، اما رزمندگان قرارگاه شهید شهرام‌فر با پشتیبانی و هدایت قرارگاه حمزه سیدالشهدا و نیروی زمینی سپاه، عملیات‌های مؤثری علیه این گروهک‌ها انجام داده‌اند که طی آن بیش از ۱۰ نفر از عناصر این گروهک‌ها به هلاکت رسیده‌اند.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان با تأکید بر تداوم امنیت در استان خاطرنشان کرد: امنیت پایدار و مردمی کردستان با مجاهدت پیشمرگان، رزمندگان و خون پاک شهدا برقرار شده و این استان با وجود هجمه‌های گسترده دشمنان، یکی از امن‌ترین استان‌های کشور به شمار می‌رود.

رضایی همچنین با قدردانی از همراهی مردم استان کردستان در مقاطع مختلف، اظهار کرد: مردم ولایتمدار، انقلابی و شهیدپرور کردستان در جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه ۱۴۰۴ و جنگ رمضان با حمایت از نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی، نقش ارزشمندی ایفا کردند و باید قدردان این همراهی و پشتیبانی باشیم.

وی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این همایش و پیشکسوتان عرصه دفاع و امنیت، بر ضرورت پاسداشت مجاهدت‌ها و فداکاری‌های پیشمرگان مسلمان کُرد تأکید کرد.