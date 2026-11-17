به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی»، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در پی ارتحال حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، با صدور پیامی این ضایعه را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، علما، حوزه‌های علمیه و بیت مکرم ایشان تسلیت گفت.

پورذهبی در این پیام، با اشاره به جایگاه علمی و دینی این مرجع عالی‌قدر، سال‌ها مجاهدت علمی، خدمات ارزشمند در عرصه فقه و اصول و تلاش برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع) را از یادگارهای ماندگار آن فقیه وارسته دانست.

متن کامل پیام تسلیت نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان به شرح ذیل است:





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

ارتحال فقیه عالی‌مقام و مرجع بزرگوار تقلید، حضرت آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله تعالی علیه)، موجب اندوه و تأثر فراوان گردید.

آن عالم جلیل‌القدر، از چهره‌های برجسته علمی حوزه‌های علمیه بود که عمر شریف خویش را در راه تحقیق و تدریس علوم اسلامی، تبیین معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) و تربیت عالمان و فضلای دین سپری کرد. سالیان طولانی مجاهدت علمی، خدمات ارزشمند در عرصه فقه و اصول و اهتمام به حفظ و گسترش میراث علمی و معنوی اسلام، از یادگارهای ماندگار آن فقیه وارسته است و آثار و برکات این خدمات برای حوزه‌های علمیه و نسل‌های آینده باقی خواهد ماند.

بی‌گمان، فقدان این شخصیت برجسته، ضایعه‌ای اندوه‌بار برای حوزه‌های علمیه و جامعه علمی و دینی کشور است و جایگاه علمی و خدمات ارزشمند آن مرجع فقید، همواره در تاریخ فقاهت و مرجعیت مورد تکریم و احترام خواهد بود.

اینجانب این ضایعه را به پیشگاه حضرت ولی‌عصر (عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، مراجع عظام تقلید، علمای اعلام، حوزه‌های علمیه، شاگردان و ارادتمندان آن عالم بزرگوار و به‌ویژه بیت مکرم ایشان تسلیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال، علو درجات، رحمت و مغفرت و حشر با اولیای الهی را برای آن فقید سعید و صبر و اجر را برای بازماندگان مسئلت دارم.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان

۲۶ آبان‌ماه ۱۴۰۵