مقاومت ایران معادلات جهانی را تغییر داده است + فیلم

گروه استان‌ها ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، در تجمعات شبانه میدان آزادی سنندج، ضمن تبیین بخشی از معارف حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت خودسازی، ارتقای معرفت دینی و حفظ عزت و استقلال کشور تأکید کرد و با اشاره به مظلومیت شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه شهید مفقودالاثر میلاد جعفری، به تحلیل شرایط منطقه و سناریوهای احتمالی پیش روی تقابل ایران و آمریکا پرداخت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در این مراسم، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، رهبر شهید انقلاب و شهدای گرانقدر، سخنان خود را با بیان معارفی از دعای منسوب به حضرت زهرا(س) آغاز کرد.





اصلاح دین، دنیا و آخرت؛ سه درخواست مهم در دعای حضرت زهرا(س)

وی با اشاره به دعایی که در کتاب «فلاح السائل» اثر سید بن طاووس نقل شده است، اظهار کرد: در این دعا از خداوند درخواست می‌شود دین، دنیا و آخرت انسان را اصلاح کند؛ درخواستی که باید در زندگی فردی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با بیان اینکه دین از سه بخش اعتقادات، احکام و اخلاقیات تشکیل شده است، افزود: باید برای شناخت این سه حوزه وقت بگذاریم، مطالعه کنیم و سطح معرفت دینی خود را ارتقا دهیم.

پورذهبی تأکید کرد: اصلاح امور تنها با دعا و درخواست محقق نمی‌شود، بلکه انسان باید برای رشد علمی و معنوی خود تلاش کند و هر روز نسبت به روز گذشته قدمی به جلو بردارد.

وی با اشاره به روایتی از شیخ صدوق درباره یکسان نبودن دو روز زندگی انسان، خاطرنشان کرد: انسان باید تلاش کند دانش، معنویت و اعمال نیک او روزبه‌روز افزایش پیدا کند.

روایت تلخ مظلومیت شهید میعاد جعفری پس از ماه‌ها چشم‌انتظاری خانواده

پورذهبی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ رمضان، به‌ویژه شهید میعاد جعفری، مرزبان اهل سنندج، به روایت تلخ خانواده این شهید پرداخت.

وی اظهار کرد: خانواده شهید میعاد جعفری از زمان شهادت فرزندشان، حدود ۹ ماه در انتظار یافتن پیکر مطهر او بودند، اما تاکنون پیکر این شهید به خانواده تحویل نشده و تنها بخشی از وسایل و لباس‌های وی به دست خانواده رسیده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با اشاره به برگزاری مراسم ختم این شهید پس از ماه‌ها چشم‌انتظاری خانواده، بر مظلومیت شهدای مفقودالاثر و رنج خانواده‌های آنان تأکید کرد.

وی همچنین با یادآوری نام دیگر شهدای مفقودالاثر کردستان، خواستار زنده نگه داشتن یاد و راه این شهیدان شد.

مقاومت ایران و تأثیر آن بر معادلات سیاسی جهان

پورذهبی در ادامه با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و انتخابات کنگره این کشور، اظهار کرد: نباید تحولات آمریکا را بدون توجه به آثار و پیامدهای آن در عرصه بین‌المللی تحلیل کرد.

وی با بیان اینکه جنگ و مقاومت ایران بر معادلات سیاسی آمریکا نیز تأثیر گذاشته است، افزود: تحولات اخیر نشان می‌دهد مسئله مقاومت و حمایت از مردم مظلوم منطقه به موضوعی اثرگذار در افکار عمومی جهان تبدیل شده است.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان همچنین با انتقاد از نگاه‌های سطحی نسبت به حمایت ایران از جبهه مقاومت گفت: برخی در گذشته شعارهایی مانند «نه غزه، نه لبنان» سر می‌دادند، اما امروز آثار و نتایج حمایت از مقاومت در تحولات منطقه و حتی فضای سیاسی کشورهای دیگر قابل مشاهده است.

هشدار درباره اظهارنظرهای نسنجیده و التهاب‌آفرین

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و برخی اظهارنظرهای مسئولان درباره مسائل اقتصادی و سوخت، بر ضرورت دقت در بیان مطالب تأکید کرد.

پورذهبی اظهار کرد: مسئولان باید پیش از بیان هر موضوعی، جوانب آن را بررسی کنند؛ چراکه برخی اظهارنظرهای نسنجیده می‌تواند موجب نگرانی و التهاب در جامعه شود.

وی با یادآوری توصیه رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت اندیشیدن و مطالعه پیش از سخن گفتن، تصریح کرد: باید برای فکر کردن و افزایش آگاهی وقت بگذاریم و اجازه ندهیم سخنان ناپخته و غیرکارشناسی موجب نگرانی مردم شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با تأکید بر ضرورت زندگی عزتمندانه مردم خاطرنشان کرد: مردم باید در سایه استقلال، عزت و سربلندی زندگی کنند و زندگی همراه با خفت و وابستگی، شایسته ملت ایران نیست.

سه سناریوی احتمالی درباره آینده تقابل ایران و آمریکا

پورذهبی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به احتمال تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا، سه سناریوی احتمالی را مطرح کرد.

وی نخستین احتمال را انجام حملات محدود و سریع به برخی زیرساخت‌های مهم کشور دانست و با اشاره به اهمیت امنیت و حفاظت از مسئولان و رهبران کشور، بر ضرورت هوشیاری در برابر توطئه‌های دشمن تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان، احتمال دوم را حرکت به سمت توافقی دشوار و همراه با چانه‌زنی و جرح‌وتعدیل دانست و گفت ممکن است طرفین برای پایان دادن به تنش‌ها به توافقی دست پیدا کنند.

وی سومین سناریو را ادامه وضعیت نه جنگ و نه صلح و تداوم فشارها و محاصره اقتصادی عنوان کرد و افزود: ممکن است دشمن تلاش کند با ادامه فشارهای اقتصادی، کشور را در وضعیت فرسایشی قرار دهد.

پورذهبی در عین حال تأکید کرد که این موارد برداشت و تحلیل شخصی او از شرایط و تحولات موجود است و نمی‌توان درباره رفتار دشمن با قطعیت اظهارنظر کرد.

«امین»؛ تخلص شعری رهبر شهید انقلاب

نماینده ولی‌فقیه در کردستان در پایان با اشاره به شعر قرائت‌شده در این مراسم، به تخلص شعری رهبر شهید انقلاب، «امین»، اشاره کرد و با گرامیداشت یاد و خاطره حضرت فاطمه زهرا(س)، رهبر شهید انقلاب و همه شهدای گرانقدر، سخنان خود را به پایان رساند.