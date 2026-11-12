گروه استان‌ها - اجتماع مردمی حمایت از ایران اسلامی در سنندج، شامگاه چهارشنبه برای دویست‌وپنجاه‌وششمین شب متوالی با حضور اقشار مختلف مردم در میدان آزادی برگزار شد؛ حضوری مستمر که جلوه‌ای از وحدت، همدلی و انسجام ملی را به نمایش گذاشت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، شامگاه چهارشنبه بیستم آبان‌ماه، میدان آزادی سنندج بار دیگر میزبان مردم مؤمن و انقلابی بود که در دویست‌وپنجاه‌وششمین شب از سلسله تجمعات مردمی حمایت از ایران اسلامی، با حضور در این میدان، بر همبستگی و حمایت خود از کشور تأکید کردند.

در این اجتماع، اقشار مختلف مردم با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، ضمن اعلام حمایت از امنیت، استقلال و اقتدار کشور، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان تأکید کردند.

حضور مستمر مردم سنندج در این تجمعات، طی ماه‌های گذشته به نمادی از همدلی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی تبدیل شده است؛ حضوری که نشان می‌دهد مردم در بزنگاه‌های حساس، پای کار ایران اسلامی و سربلندی کشور ایستاده‌اند.

این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای جبهه مقاومت همراه بود و شرکت‌کنندگان با تأکید بر ادامه راه شهدا، بر پاسداری از عزت و اقتدار ایران اسلامی تأکید کردند.

تجمعات مردمی میدان آزادی سنندج که در شب‌های متوالی با همراهی و مشارکت اقشار مختلف مردم برگزار می‌شود، همچنان بستری برای نمایش وحدت، همبستگی و تجدید عهد مردم کردستان با آرمان‌های ایران اسلامی است