گروه استان‌ها ـ فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با اشاره به برگزاری المپیاد بزرگ رباتیک همزمان با نخستین روز از هفته بسیج، هدف از این رویداد علمی را شناسایی و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان و ایجاد زمینه برای درخشش آنان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی عنوان کرد.

کشف و پرورش استعدادهای دانش‌آموزان، هدف برگزاری المپیاد رباتیک است + فیلم

سرهنگ «صادق جمالی»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه برگزاری المپیاد بزرگ رباتیک شهرستان قروه اظهار کرد: همزمان با نخستین روز از هفته بسیج، مسابقات خلاقانه و فناورانه در رشته‌های رباتیک، محاسبات ذهنی، چرتکه و ابتکارات دانش‌آموزی برگزار شد.





وی با بیان اینکه این برنامه‌ها با مدیریت علمی و پژوهشی ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه برگزار شده است، افزود: هدف اصلی از اجرای این رویدادها، کشف استعدادها، توانمندی‌ها و ظرفیت‌های شهرستان و فراهم کردن زمینه سرمایه‌گذاری برای پرورش خلاقیت و استعدادهای دانش‌آموزان و دانشجویان است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با قدردانی از همکاری مجموعه آموزش و پرورش شهرستان گفت: از مدیریت آموزش و پرورش و پژوهشگران این مجموعه که در برگزاری مسابقات همکاری شایانی داشتند، تشکر می‌کنم و معتقدیم با هم‌افزایی و همکاری مشترک می‌توانیم زمینه رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان را فراهم کنیم.

جمالی با اشاره به حضور گسترده دانش‌آموزان از روستاهای مختلف شهرستان در این مسابقات تصریح کرد: جغرافیا نباید محدودیتی برای رشد و پیشرفت دانش‌آموزان ایجاد کند و با کمک آموزش و پرورش می‌توانیم استعدادهای آنان را شناسایی و در مسیر صحیح پرورش دهیم.

وی ادامه داد: اطمینان داریم با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب، استعدادهایی از شهرستان قروه معرفی خواهند شد که بتوانند در سطح کشور و حتی جهان بدرخشند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه با اشاره به تجربه موفق این شهرستان در پرورش استعدادهای علمی و فناورانه خاطرنشان کرد: مرکز رشد شهید حاجی‌زاده سپاه شهرستان در سال جاری توانسته است در بخش‌های مختلف مسابقات کشوری، رتبه‌های برتر و مدال‌های ارزشمندی کسب کند که این موفقیت نشان‌دهنده ظرفیت بالای نوجوانان و جوانان شهرستان است.

جمالی با بیان اینکه این رویداد علمی با حضور دانش‌آموزان، داوران و هیئت اجرایی برگزار شد، عنوان کرد: حضور داوران علمی و حرفه‌ای در این مسابقات فرصتی فراهم می‌کند تا دانش‌آموزان علاوه بر رقابت، از فضای برنامه به‌عنوان یک کارگاه آموزشی نیز بهره‌مند شوند.

وی افزود: این مسابقات همچنین می‌تواند معیار مناسبی برای ارزیابی میزان تلاش و توانمندی شرکت‌کنندگان باشد تا دانش‌آموزانی که آمادگی و فعالیت بیشتری داشته‌اند، بتوانند رتبه‌های برتر را کسب کنند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه در پایان تأکید کرد: با تداوم همکاری سپاه و آموزش و پرورش و حمایت از استعدادهای شناسایی‌شده، می‌توان بستری مناسب برای پرورش خلاقیت‌های علمی و فناورانه و حضور موفق دانش‌آموزان شهرستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی فراهم کرد.