گروه استان‌ها ـ همزمان با نخستین روز از هفته بسیج، المپیاد بزرگ رباتیک شهرستان قروه با حضور ۴۵۰ شرکت‌کننده در پنج لیگ علمی و مهارتی و با هدف شناسایی و هدایت استعدادهای برتر به سمت رقابت‌های ملی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، المپیاد بزرگ رباتیک شهرستان قروه همزمان با نخستین روز از هفته بسیج و با حضور گسترده نوجوانان و جوانان علاقه‌مند به حوزه رباتیک، فناوری و علوم نوین برگزار شد.

«وحید عزتی»، دبیر برگزاری المپیاد بزرگ رباتیک شهرستان قروه، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان اظهار کرد: این المپیاد به‌صورت استانی برگزار می‌شود و در مجموع ۴۵۰ شرکت‌کننده در قالب پنج لیگ با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.





وی با اشاره به بخش‌های مختلف این رویداد علمی افزود: لیگ ربات‌های جنگجو در دو بخش سبک و سنگین، لیگ شبیه‌سازی یا سیمولیشن، لیگ اختراعات و ابتکارات و لیگ محاسبات ذهنی و ریاضیات، پنج بخش اصلی این المپیاد را تشکیل می‌دهند.

دبیر برگزاری المپیاد بزرگ رباتیک شهرستان قروه با بیان اینکه لیگ شبیه‌سازی برای نخستین بار در استان کردستان بر اساس متد فدراسیون جهانی برگزار می‌شود، تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این مسابقات، شناسایی استعدادهای برتر، هدایت صحیح آن‌ها و فراهم کردن زمینه حضورشان در المپیادهای ملی است.

عزتی خاطرنشان کرد: نفرات برتر این رقابت‌ها برای حضور در مسابقات ملی که قرار است در بهمن و اسفندماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران برگزار شود، اعزام خواهند شد.

وی با اشاره به استقبال مطلوب شرکت‌کنندگان با وجود محدودیت زمانی در برگزاری این رویداد گفت: امیدواریم بتوانیم بستری مناسب برای نوجوانان و جوانان استان فراهم کنیم تا با شناخت بهتر مسیرهای علمی و مهارتی، استعدادهای خود را در مسیر درست پرورش دهند و در آینده برای جامعه مفید باشند.

یکی از شرکت‌کنندگان لیگ اختراعات و ابتکارات نیز با اشاره به دستاوردهای خود در این بخش، کار تیمی را از مهم‌ترین عوامل موفقیت در فعالیت‌های علمی و فناورانه دانست.

این شرکت‌کننده با بیان اینکه همکاری گروهی موجب می‌شود یک محصول نهایی حاصل اندیشه و تلاش چند نفر باشد، اظهار کرد: وقتی دو ذهن به‌جای یک ذهن روی یک محصول کار می‌کنند، نتیجه نهایی می‌تواند بهتر و کامل‌تر باشد و این موضوع اهمیت زیادی در مسیر خلاقیت و نوآوری دارد.

یکی از داوران بخش محاسبات ذهنی و ریاضیات نیز با اشاره به استقبال مطلوب از این رقابت‌ها گفت: خوشبختانه حضور شرکت‌کنندگان و سطح علمی و مهارتی آن‌ها بسیار خوب بوده است.

وی ابراز امیدواری کرد با حمایت مسئولان و نهادهای مرتبط، زمینه تداوم چنین برنامه‌هایی فراهم شود تا نوجوانان و جوانان بیشتری فرصت بروز استعدادها و توانمندی‌های خود را پیدا کنند.

برگزاری المپیاد بزرگ رباتیک در قروه، در کنار ایجاد فضایی رقابتی و علمی، فرصتی برای شناسایی ظرفیت‌های خلاقانه نوجوانان و جوانان استان کردستان و تقویت مهارت‌هایی همچون تفکر خلاق، حل مسئله و کار گروهی فراهم کرده است؛ ظرفیت‌هایی که می‌تواند زمینه‌ساز حضور موفق‌تر استعدادهای بومی در رقابت‌های ملی و عرصه‌های فناوری باشد.