گروه استان‌ها - دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قروه نسبت به ترویج برهنگی، بی‌بندوباری، توهین به مقدسات و ترویج فرهنگ مغایر با ارزش‌های دینی در برخی کافه‌ها هشدار داد و از برخورد قضایی با متخلفان خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، «علی شاماری»، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان قروه، با اشاره به گزارش‌های واصله درباره فعالیت برخی کافه‌ها در فضای حقیقی و مجازی اظهار کرد: گزارش‌هایی مبنی بر اقدام برخی کافه‌ها به ترویج برهنگی، بی‌بندوباری، توهین به مقدسات و ترویج فرهنگ غربی مغایر با دین و مذهب ما دریافت شده است.

وی هشدار داد: از این تاریخ به بعد، در صورت احراز هرگونه جرم یا تخلف از سوی متصدیان کافه‌ها یا افرادی که به هر نحو در این اماکن مشغول فعالیت هستند، علاوه بر تعطیلی محل، پرونده قضایی برای افراد متخلف تشکیل خواهد شد.