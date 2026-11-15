تابناک گزارش میدهد؛
بازدید فرماندار قروه از پروژههای عمرانی شهر دلبران + فیلم
گروه استانها - فرماندار شهرستان قروه به همراه رؤسای ادارات آب و فاضلاب و راهداری از پروژههای عمرانی شهر دلبران بازدید کرد و بر رفع نواقص پروژه فاضلاب و بهبود وضعیت معابر و زیرساختهای شهری تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «مرتضی جوانمردی»، فرماندار شهرستان قروه، به همراه رئیس اداره آب و فاضلاب و رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان، با حضور در شهر دلبران از چند پروژه عمرانی و زیرساختی در دست اقدام بازدید کرد.
در این بازدید، موضوعاتی از جمله تعریض میدان جهاد دلبران، وضعیت مجتمع فرهنگی نیمهتمام شهر، روند اجرای شبکه فاضلاب و مشکلات مربوط به آسفالت و شانههای خاکی معابر مورد بررسی قرار گرفت.
«مرتضی جوانمردی» در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با اشاره به درخواست شورای اسلامی و شهرداری دلبران برای بررسی مشکلات پروژههای عمرانی اظهار کرد: پروژه فاضلاب شهر دلبران با وجود پیشرفت اجرایی، همچنان دارای نواقصی است که باید برای جلوگیری از ایجاد مشکل در تردد شهروندان، این موارد برطرف شود.
وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل تعطیلی فعالیتهای عمرانی، از پیمانکار و شرکت آب و فاضلاب درخواست شده است نواقص موجود را در اسرع وقت برطرف کنند تا در فصل کاری مناسب، روند اجرای پروژه ادامه یافته و تکمیل شود.
فرماندار قروه همچنین با اشاره به مشکلات ایجادشده در برخی شانههای خاکی مسیرهای شهری گفت: به دلیل توقف تأمین آسفالت از منابع بالادستی و مشکلات موجود در استان، برخی اقدامات با تأخیر مواجه شده است؛ با این حال، مقرر شد اداره راهداری نسبت به ترمیم و اصلاح نقاط آسیبدیده اقدام کند تا مشکلات شهروندان تا زمان تکمیل پروژهها کاهش یابد.
جوانمردی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به مطالبات مردم دلبران خاطرنشان کرد: هدف مجموعه مدیریت شهرستان، رفع مشکلات و جلب رضایت شهروندان و مسئولان محلی است.
وی در پایان از تلاشهای شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر دلبران در اجرای پروژههای عمرانی، از جمله احداث پارک، بهسازی خیابانها و پیگیری طرحهای شهری قدردانی کرد.
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