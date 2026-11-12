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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه در گفتوگو با تابناک خبر داد؛
شهید گمنام ۱۷ ساله والفجر ۸، میهمان مردم شهرستان شد + فیلم
گروه استانها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه، با اشاره به میزبانی این شهرستان از پیکر مطهر یک شهید گمنام ۱۷ ساله گفت: در طول سه روز، برنامههای متنوعی در ۱۶ نقطه شهرستان برای استقبال و وداع با این شهید والامقام تدارک دیده شد.
سرهنگ «صادق جمالی»، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه، در گفتوگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان و در حاشیه مراسم میزبانی از پیکر مطهر شهید گمنام، با تسلیت ایام فاطمیه اظهار کرد: توفیق بزرگی نصیب مردم شهرستان قروه شد تا میزبان پیکر مطهر یک شهید خوشنام ۱۷ ساله باشند که در عملیات والفجر ۸ به فیض شهادت نائل آمده است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای میزبانی از این شهید افزود: با همکاری شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، آموزش و پرورش و فرمانداری، طی سه روز برنامههای متنوعی در ۱۶ نقطه شهرستان تدارک دیده شد.
فرمانده سپاه قروه ادامه داد: این برنامهها در شهرهای دلبران، سریشآباد و قروه و همچنین در سطح مدارس شهرستان برگزار شد که با استقبال گسترده مردم، دانشآموزان و اقشار مختلف همراه بود؛ بهگونهای که به دلیل تعدد برنامهها، امکان پوشش همه آنها فراهم نشد.
جمالی با اشاره به برگزاری اجتماع و تشییع شبانه شهید گمنام گفت: این مراسم همزمان با سراسر استان، ساعت ۲۰ از مقابل ناحیه مقاومت بسیج سپاه قروه آغاز شد و پیکر مطهر شهید تا میدان شهید سلیمانی بر دستان مردم تشییع شد.
وی در ادامه از همراهی گروههای مردمی و بسیجیان قدردانی کرد و افزود: تلاش این عزیزان موجب شد بار دیگر فضای معنوی و عطر فرهنگ ایثار و شهادت در شهرستان قروه طنینانداز شود.
فرمانده سپاه قروه با تأکید بر تأثیر معنوی حضور شهید گمنام در شهرستان خاطرنشان کرد: آثار این حضور بهویژه در میان دانشآموزان بهوضوح قابل مشاهده است و امیدواریم خداوند همه ما را از شفاعت شهدا بهرهمند و در مسیر و راه پرافتخار آنان ثابتقدم کند.
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