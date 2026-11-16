گروه استان‌ها - در حالی که محمدرسول شیخی‌زاده، نماینده مردم قروه و دهگلان، با صدای بلند از عملکرد مدیران و مشکلات شهرستان انتقاد می‌کند، پرسش‌های مطرح‌شده درباره نقش نیروهای ستادی و نزدیکان او در انتصابات مدیریتی، این مطالبه‌گری‌ها را با ابهاماتی جدی روبه‌رو کرده است؛ آیا معیار شایسته‌سالاری درباره همه یکسان است؟

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، ظاهراً در قاموس سیاسی «محمدرسول شیخی‌زاده» ، صدای بلند و اعتراض به عملکرد مسئولان جایگاه ویژه‌ای دارد. از تریبون مجلس شورای اسلامی گرفته تا نشست‌ها و محافل سیاسی قروه و استان، هر جا فرصتی فراهم شود، صدای اعتراض و مطالبه‌گری ایشان به گوش می‌رسد.

از وضعیت معادن قروه و گردش مالی آنها گرفته تا اشتغال جوانان بومی، عملکرد مدیران و مشکلات مردم؛ موضوعاتی که البته طرح آنها فی‌نفسه نه‌تنها ایرادی ندارد، بلکه از وظایف نمایندگی مجلس نیز محسوب می‌شود.

اما آقای نماینده! مطالبه‌گری فقط فریاد زدن درباره عملکرد دیگران نیست؛ مطالبه‌گری یعنی در برابر عملکرد و تصمیمات سیاسی خود نیز پاسخ‌گو باشید.

یک سؤال جدی؛ انتصابات ستادی چه نسبتی با مطالبه‌گری دارد؟

روز گذشته، یادداشتی از سوی جمعی از فعالان اجتماعی شهرستان قروه منتشر شد که در آن، با طرح عنوان معنادار «قروه؛ ادارات اجرایی یا حیاط خلوت انتصابات ستادی؟» ، نسبت به آنچه دخالت نیروهای ستادی و نزدیکان نماینده در برخی انتصابات دستگاه‌های اجرایی شهرستان عنوان شده، انتقاداتی مطرح شد.

نویسندگان این یادداشت از جمله به تغییرات مدیریتی در آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی، اداره کار و دانشگاه صنعت و معدن اشاره کرده و درباره نقش احتمالی نیروهای نزدیک به جریان سیاسی نماینده در این جابه‌جایی‌ها پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

همچنین در این یادداشت، حوزه‌هایی همچون فرهنگ و ارشاد اسلامی، هلال‌احمر، کمیته امداد، هیئت‌های ورزشی و برخی مجموعه‌های صنعتی از جمله صبانور، فولاد کردستان و لاستیک بارز نیز در چارچوب نگرانی‌های مطرح‌شده درباره سهم‌خواهی‌های مدیریتی مورد اشاره قرار گرفته‌اند.

البته این موارد، ادعاها و پرسش‌های مطرح‌شده از سوی نویسندگان یادداشت است و اثبات آنها نیازمند بررسی مستندات و شنیدن پاسخ افراد و دستگاه‌های مرتبط خواهد بود.

با این حال، اصل پرسش بسیار مهم است: اگر نماینده‌ای در جایگاه مطالبه‌گری از عملکرد مدیران انتقاد می‌کند، آیا نباید درباره انتصابات و مناسبات مدیریتی منتسب به جریان سیاسی نزدیک به خود نیز پاسخ‌گو باشد؟

آقای نماینده! با یک دست مطالبه‌گری و با دست دیگر انتصاب؟

مسئله اینجاست که نمی‌توان از یک طرف، در تریبون‌ها از شایسته‌سالاری، مبارزه با ناکارآمدی و حقوق مردم سخن گفت و از طرف دیگر، نسبت به انتقادهای جدی درباره سهم‌خواهی‌های احتمالی نیروهای ستادی در ساختار مدیریتی شهرستان بی‌تفاوت ماند.

اگر انتصاب‌ها بر اساس شایستگی، تخصص و توانمندی افراد انجام شده است، چه اشکالی دارد که سازوکار این انتخاب‌ها شفاف شود؟

اگر نیروهای معرفی‌شده یا مورد حمایت جریان سیاسی شما از شایستگی لازم برخوردارند، چرا باید از شفاف‌سازی درباره سوابق، تخصص و معیار انتخاب آنها نگران بود؟

اما اگر انتصاب‌ها بر اساس وفاداری سیاسی، ارتباطات ستادی و مناسبات انتخاباتی صورت گرفته باشد، دیگر نمی‌توان نام آن را شایسته‌سالاری گذاشت.

مردم قروه حق دارند بدانند دستگاه‌های اجرایی شهرستان قرار است بر اساس نیازهای عمومی و تخصص اداره شوند یا به عرصه رقابت و سهم‌خواهی جریان‌های سیاسی تبدیل شوند.

تناقضی که نمی‌توان از کنار آن گذشت

آقای شیخی‌زاده! شما بارها از عملکرد مدیران انتقاد کرده‌اید و حتی درباره مدیران بومی استان تعابیر بسیار تندی به کار برده‌اید. حالا پرسش این است که اگر معیار شما شایستگی و عملکرد است، چرا درباره انتقادهای مطرح‌شده پیرامون انتصابات منتسب به نیروهای ستادی و نزدیکان خود، موضعی شفاف اتخاذ نمی‌کنید؟

آیا مدیرانی که با حمایت جریان سیاسی شما به مسئولیت می‌رسند نیز باید با همان معیارهایی ارزیابی شوند که درباره سایر مدیران به کار می‌برید؟

آیا اگر مدیری به جریان سیاسی نزدیک شما وابسته باشد، همچنان عملکرد او زیر ذره‌بین قرار می‌گیرد یا معیارهای ارزیابی تغییر می‌کند؟

اینها پرسش‌های سیاسی و رسانه‌ای است و پاسخ به آنها حق افکار عمومی است.

قروه ملک شخصی هیچ جریان سیاسی نیست

دستگاه‌های اجرایی شهرستان قروه ملک شخصی نماینده، ستاد انتخاباتی، جریان سیاسی یا هیچ گروه و مجموعه‌ای نیستند. این دستگاه‌ها متعلق به مردم‌اند و مسئولان آنها باید در برابر مردم و بر اساس قانون پاسخ‌گو باشند.

نماینده مجلس حق دارد درباره انتصابات نظر بدهد، مدیران را نقد کند و برای انتخاب نیروهای توانمند رایزنی داشته باشد؛ اما میان استفاده از حق قانونی نمایندگی و تبدیل ساختار اداری به عرصه سهم‌خواهی سیاسی، تفاوتی اساسی وجود دارد.

اگر انتقاد فعالان اجتماعی قروه درباره انتصابات اخیر بی‌اساس است، انتظار می‌رود آقای شیخی‌زاده با ارائه توضیحات روشن، ابهامات را برطرف کند. اگر هم این انتقادها دارای پشتوانه و مستندات هستند، دستگاه‌های نظارتی نباید نسبت به آنها بی‌تفاوت باشند.

آقای نماینده، این بار نوبت پاسخ‌گویی شماست!

در روزهای گذشته، انتقادهای تابناک درباره نتیجه مطالبه‌گری شما در موضوع معادن قروه، ماجرای لاستیک بارز و اظهاراتتان درباره عملکرد مدیران بومی استان بازتاب گسترده‌ای در محافل سیاسی و اجتماعی داشت.

اکنون نیز پرسش تازه‌ای مطرح است؛ پرسشی که این بار از سوی جمعی از فعالان اجتماعی شهرستان قروه مطرح شده و به مناسبات سیاسی و انتصابات مدیریتی در بدنه دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود.

آقای شیخی‌زاده! مطالبه‌گری زمانی اعتبار دارد که از یک معیار واحد پیروی کند؛ نمی‌شود عملکرد دیگران را با صدای بلند زیر سؤال برد، اما درباره انتقادها از عملکرد سیاسی و مدیریتی جریان نزدیک به خود سکوت کرد.

مردم قروه از شما انتظار دارند به جای پرداختن به حواشی و واکنش به رسانه‌های منتقد، به چند سؤال روشن پاسخ دهید:

۱. آیا در انتصابات دستگاه‌های اجرایی شهرستان قروه، نیروهای ستادی یا نزدیکان شما نقش و سهمی داشته‌اند؟ ۲. اگر چنین نقشی وجود داشته، معیار معرفی یا حمایت از این افراد چه بوده است؛ تخصص و شایستگی یا وابستگی سیاسی و ستادی؟ ۳. آیا حاضرید فهرست انتصاباتی را که در آنها نقش یا پیگیری داشته‌اید، همراه با معیارهای مورد نظر خود برای انتخاب افراد، به افکار عمومی ارائه کنید؟ ۴. آیا همان‌طور که عملکرد سایر مدیران را زیر سؤال می‌برید، حاضرید عملکرد مدیرانی را که با حمایت جریان سیاسی نزدیک به شما منصوب شده‌اند نیز با همان صراحت ارزیابی کنید؟

آقای نماینده! صدای مطالبه‌گری‌تان را برای دیگران بلند می‌کنید؛ اما وقتی نوبت به انتصابات منتسب به جریان سیاسی خودتان می‌رسد، چرا سکوت؟

قروه به نماینده‌ای نیاز دارد که نه‌تنها صدای مردم در برابر مدیران باشد، بلکه در برابر مردم نیز درباره تصمیمات، رایزنی‌ها و مناسبات سیاسی خود پاسخ‌گو بماند.