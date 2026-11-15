گروه استان‌ها - جمعی از فعالان اجتماعی شهرستان قروه با انتقاد از موج تغییرات مدیریتی در برخی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی این شهرستان، خواستار شفاف‌سازی درباره معیارهای انتخاب مدیران جدید، سوابق تخصصی آنان و نقش احتمالی ارتباطات ستادی در این انتصابات شدند و از نماینده مجلس، فرماندار و دستگاه‌های نظارتی پاسخ‌گویی در این زمینه را مطالبه کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، تغییرات مدیریتی در برخی دستگاه‌های اجرایی شهرستان قروه به موضوع بحث‌برانگیزی در میان فعالان اجتماعی این شهرستان تبدیل شده است؛ تغییراتی که به گفته جمعی از فعالان اجتماعی، پرسش‌هایی درباره معیارهای انتخاب مدیران، میزان توجه به تخصص و تجربه اجرایی و احتمال تأثیرگذاری ارتباطات سیاسی و ستادی بر فرآیند انتصابات ایجاد کرده است.

این فعالان اجتماعی در یادداشتی با عنوان «قروه؛ ادارات اجرایی یا حیاط خلوت انتصابات ستادی؟» تأکید کرده‌اند که مسئله اصلی مخالفت با تغییر مدیران نیست، بلکه ضرورت رعایت شایسته‌سالاری، توجه به سوابق تخصصی و پاسخ‌گویی درباره دلایل جابه‌جایی مدیران است.

تغییرات مدیریتی در چند دستگاه زیر ذره‌بین

در این یادداشت، تغییرات مدیریتی در آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه صنعت و معدن به‌عنوان نمونه‌هایی از انتصابات مورد پرسش مطرح شده است.

نویسندگان با اشاره به تغییر مدیران آموزش و پرورش قروه، تأکید کرده‌اند که مدیریت این مجموعه به دلیل ارتباط مستقیم با آینده تحصیلی دانش‌آموزان، وضعیت معلمان و خانواده‌ها، نیازمند تجربه و شناخت کافی از نظام آموزشی است.

در بخش دیگری از این یادداشت، تغییر مدیریت جهاد کشاورزی و جایگزینی حامد آئینی با ابوذر محمدی مورد اشاره قرار گرفته و با توجه به وابستگی معیشت بخش قابل توجهی از مردم منطقه به کشاورزی، بر ضرورت برخورداری مدیر این مجموعه از تجربه و شناخت میدانی تأکید شده است.

همچنین تغییر مدیریت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جایگزینی زاهد بختیاری با علی احمدی، از دیگر موارد مطرح‌شده است. نویسندگان این یادداشت با اشاره به تخصصی بودن مأموریت‌های این اداره در حوزه روابط کار، حقوق کارگران و مسائل کارفرمایان، درباره ضرورت تناسب سوابق مدیریتی و تخصصی مدیر جدید با مسئولیت محوله پرسش کرده‌اند.

تغییر مدیریت دانشگاه صنعت و معدن نیز از دیگر محورهای این انتقادهاست. در این زمینه، جابه‌جایی محسن رمضانی و انتصاب صفی‌زاده مطرح شده و نویسندگان خواستار شفاف‌سازی درباره تناسب سوابق تحصیلی و تخصصی مدیر جدید با مأموریت‌های علمی، آموزشی و صنعتی این مجموعه شده‌اند.

نگرانی از گسترش تغییرات به حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی

این یادداشت همچنین به تغییرات احتمالی در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعیت هلال‌احمر، کمیته امداد و هیئت‌های ورزشی اشاره کرده و نسبت به تأثیر مناسبات مدیریتی بر عملکرد نهادهای فرهنگی، حمایتی، امدادی و ورزشی هشدار داده است.

در بخش دیگری نیز موضوع تغییرات مدیریتی و جذب نیرو در برخی شرکت‌های صنعتی و اقتصادی منطقه از جمله صبانور، فولاد کردستان و بارز مطرح شده و بر ضرورت شفافیت در معیارهای تصمیم‌گیری و استخدام تأکید شده است.

مطالبه شفافیت از نماینده مجلس و فرماندار

نویسندگان این یادداشت با طرح پرسش‌هایی درباره نقش احتمالی مجموعه‌های نزدیک به نماینده مردم قروه و دهگلان در مجلس شورای اسلامی در انتصابات اخیر، خواستار توضیح شفاف درباره میزان نقش‌آفرینی و معیارهای مورد استفاده در انتخاب مدیران شده‌اند.

در همین راستا، از نماینده مجلس خواسته شده در صورت نداشتن نقش در این تغییرات، موضع خود را به‌صراحت اعلام کند و در صورت اثرگذاری، درباره سوابق و معیارهای انتخاب افراد توضیح دهد.

فرماندار قروه نیز مخاطب بخش دیگری از این مطالبه‌گری قرار گرفته است. فعالان اجتماعی خواستار اعلام نحوه نظارت فرمانداری بر روند انتصابات، بررسی صلاحیت تخصصی مدیران جدید و ارزیابی تأثیر این تغییرات بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی شده‌اند.

درخواست ورود دستگاه‌های نظارتی

در ادامه این یادداشت، از سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی خواسته شده است فرآیند انتصابات مورد بحث را از نظر رعایت ضوابط قانونی، اداری و تخصصی بررسی کنند و نتایج بررسی‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

انتشار سوابق تحصیلی و مدیریتی مدیران جدید، اعلام دلایل برکناری مدیران قبلی، ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی ادارات، بررسی پرونده‌های بلاتکلیف و سنجش میزان رضایت ارباب‌رجوع از دیگر مطالبات مطرح‌شده در این یادداشت است.

مردم؛ مخاطب اصلی تصمیمات مدیریتی

نویسندگان این یادداشت معتقدند پیامد تغییرات مدیریتی صرفاً به جابه‌جایی افراد محدود نمی‌شود و در نهایت ممکن است بر کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان اثر بگذارد؛ از کشاورزی که برای پیگیری مشکلات خود به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کند تا کارگری که به دنبال احقاق حقوق قانونی خود است و خانواده‌ای که مسائل آموزشی فرزندانش را دنبال می‌کند.

در بخش پایانی این یادداشت آمده است که ادارات شهرستان قروه متعلق به مردم هستند و نباید به عرصه سهم‌خواهی سیاسی یا توزیع مسئولیت میان نیروهای ستادی تبدیل شوند.

جمعی از فعالان اجتماعی قروه در پایان با تأکید بر ضرورت شفافیت و پاسخ‌گویی مسئولان، خواستار انتشار مستندات مربوط به انتصابات اخیر و توضیح درباره دلایل تغییر مدیران شده‌اند و تأکید کرده‌اند که این شهرستان بیش از جابه‌جایی صندلی‌های مدیریتی، به ثبات، تخصص و مدیریت کارآمد نیاز دارد.