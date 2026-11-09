گروه استان‌ها - فرماندار قروه با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت جوانان نخبه و توانمند در مدیریت و توسعه شهرستان، گفت: اعتماد به جوانان و بهره‌گیری از قابلیت‌های آنان باید در عرصه عمل نمایان شود، نه اینکه صرفاً در حد شعار باقی بماند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، نشست ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان قروه با حضور «مرتضی جوانمردی» ، فرماندار این شهرستان و با حضور معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرماندار و اعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی شهرستان اظهار کرد: قروه از دو مزیت مهم نیروی انسانی توانمند و منابع معدنی غنی برخوردار است، اما بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد جایگاه فعلی شهرستان متناسب با این ظرفیت‌ها نیست و برای بهره‌گیری از توان جوانان باید اقدامات شاخص‌تر و علمی‌تری انجام شود.

جوانمردی با تأکید بر نقش جوانان در فرآیند توسعه شهرستان افزود: توسعه زمانی در مسیر واقعی خود قرار می‌گیرد که جوانان نخبه و توانمند در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های مهم حضور داشته باشند. این اعتماد باید در عمل اثبات شود و صرفاً به بیان شعارها محدود نماند.

وی همچنین خواستار تشکیل کارگروهی تخصصی برای ساماندهی و استفاده صحیح از فضای مجازی با مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد، آموزش‌وپرورش، اورژانس اجتماعی، اداره ورزش و جوانان و سایر دستگاه‌های مرتبط شد.

فرماندار قروه با تأکید بر ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای و مجازی در دانشگاه‌ها و مدارس، استفاده از خرد جمعی، افزایش برنامه‌های نشاط اجتماعی، ساماندهی معتادان متجاهر و بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی شهرستان را از دیگر اولویت‌های مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.

در پایان این جلسه، از تیم رباتیک شهرستان قروه به سرپرستی آقای عزتی، به مناسبت کسب مقام نخست کشوری در مسابقات رباتیک تجلیل شد. همچنین از تعدادی از جوانان برتر شهرستان در حوزه‌های علمی و هنری قدردانی به عمل آمد.