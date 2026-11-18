گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر نقش مطالعه در تعمیق اندیشه و افزایش قدرت تحلیل افراد گفت: کتاب‌خوانی و تفکر، از ضرورت‌های جامعه امروز برای مقابله با سطحی‌نگری، القائات رسانه‌ای و تقویت خردورزی و دشمن‌شناسی است.

پورذهبی: کتاب‌خوانی، راه مقابله با سطحی‌نگری و تقویت سواد رسانه‌ای است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، مراسم گرامیداشت هفته کتاب و کتاب‌خوانی و تجلیل از کتاب‌خوانان برتر استان کردستان، با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی، نماینده ولی‌فقیه در استان، استاندار کردستان، جمعی از مسئولان، کتابداران و فعالان عرصه کتاب و مطالعه در کتابخانه امام خامنه‌ای سنندج برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» در این مراسم با قدردانی از تلاش مدیران، کارکنان کتابخانه‌های عمومی و فعالان حوزه ترویج فرهنگ مطالعه، بر ضرورت نهادینه‌سازی عادت کتاب‌خوانی در میان کودکان، نوجوانان و خانواده‌ها تأکید کرد.

کتاب‌خوانی؛ راه مقابله با سطحی‌نگری

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و تجربه دو جنگ در کمتر از یک سال، تعمیق نگاه، خردورزی، رفتار عقلایی، سواد رسانه‌ای و دشمن‌شناسی را از نیازهای اساسی جامعه دانست و اظهار کرد: تمامی این مؤلفه‌ها ارتباط مستقیمی با کتاب‌خوانی و مطالعه دارند.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان با انتقاد از تأثیرپذیری بی‌رویه افراد از فضای مجازی افزود: گاهی به‌جای آنکه ما بر فضای مجازی مسلط باشیم، این فضا بر ما مسلط می‌شود و فقدان مطالعه و تفکر، زمینه تأثیرپذیری افراد از القائات دیگران را فراهم می‌کند.

تفکر و خردورزی، نیاز امروز جامعه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی با یادآوری بیانی از رهبر شهید انقلاب مبنی بر اینکه «باید فکری به حال فکر کردن بکنیم» ، بر ضرورت تقویت فرهنگ اندیشه‌ورزی تأکید کرد و گفت: مطالعه نکردن موجب کاهش آگاهی می‌شود و افراد را در برابر القائات رسانه‌ای و فکری دیگران آسیب‌پذیر می‌کند.

وی خردورزی و رفتار عقلایی را از مهم‌ترین ثمرات مطالعه دانست و بر لزوم توجه بیشتر به فرهنگ تفکر و تعمیق اندیشه در جامعه تأکید کرد.

مطالعه فقط به خواندن کتاب محدود نیست

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بیان اینکه مطالعه صرفاً به خواندن کتاب محدود نمی‌شود، خاطرنشان کرد: مقالات علمی، آثار ادبی، روزنامه‌ها و مجلات نیز می‌توانند در افزایش آگاهی و عمق بخشیدن به فهم انسان مؤثر باشند.

وی با اشاره به اهتمام شخصی خود به مطالعه هفتگی پنج تا ۱۰ مقاله، بر اهمیت مطالعه هدفمند، تأمل در مطالب و بازخوانی آثار ارزشمند تأکید کرد.

خانواده‌ها در ترویج فرهنگ مطالعه مسئولیت دارند

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی با بیان اینکه ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی تنها وظیفه کتابداران نیست، نقش والدین، معلمان و استادان دانشگاه را در ایجاد انگیزه و نهادینه‌کردن عادت مطالعه بسیار مهم دانست.

وی همچنین با اشاره به تحولات و ظرفیت‌های ایجادشده در کتابخانه‌های عمومی استان، به‌ویژه کتابخانه شهرستان بیجار، پیشنهاد کرد این مراکز به فضایی برای حضور خانوادگی، مطالعه جمعی و انس بیشتر کودکان و نوجوانان با کتاب تبدیل شوند.

افزایش قدرت تحلیل؛ هدف اصلی مطالعه

وی با اشاره به ظرفیت آثار سینمایی و تلویزیونی در افزایش آگاهی مخاطبان اظهار کرد: حتی تماشای آثار تصویری نیز اگر با نگاه آگاهانه و تحلیلی همراه باشد، می‌تواند نوعی مطالعه محسوب شود.

نماینده ولی‌فقیه در کردستان تأکید کرد: آنچه در مطالعه اهمیت دارد، افزایش فهم، درک، عمق نگاه و تقویت توانایی تحلیل مسائل است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در پایان با تأکید بر اهمیت برگزاری محافل شعر، ادب و کتاب، از تلاش کتابداران، کتاب‌خوانان و دست‌اندرکاران توسعه فرهنگ مطالعه در استان قدردانی کرد.

در پایان این مراسم، از کتاب‌خوانان برتر استان کردستان تجلیل شد.