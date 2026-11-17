گروه استان‌ها _ حجت الاسلام والمسلمین حسنعلی اخلاقی با تأکید بر نقش کتاب و کتابخوانی در توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه، گفت: ترویج فرهنگ مطالعه از الزامات پرورش نسلی آگاه، اندیشه‌ورز و مسئولیت‌پذیراست و دراین راستا تقویت زیرساخت‌های کتابخانه‌ای و گسترش عدالت فرهنگی در کشور ضروری است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان رضوی، این نماینده مجلس گفت: در عصر سلطه رسانه‌های دیجیتال و تغییر الگوی اوقات فراغت، تغییری بنیادین در مباحث فرهنگی خانواده‌ها رخ داده و واقعیت‌های موجود نشان می‌دهد که کتابخوانی از جایگاه محوری خود در کانون خانواده فاصله گرفته و با چالش جدی کم‌رونقی روبه‌رو شده است.





عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین بااشاره به ضرورت افزایش تعداد و تقویت کتابخانه های سیار در سطح کشور، از ابتکار عمل در کمیته تلفیق کمیسیون فرهنگی مجلس نام برد و خاطر نشان کرد: درسال جاری برای اولین بار با رویکرد ویژه به حوزه محتوای فرهنگی، سعی کردیم توجه به نوجوانان و جوانان را به عنوان یک اصل دنبال کنیم و در کنار بودجه ملی، نگاه به بودجه استانی هم داشتیم.

وی اضافه کرد: یکی از مواردی که به صورت جدی و با پیشنهاد بنده در کمیسیون پیگیری شد، بحث تقویت کتابخانه های سیار برای روستاها، حاشیه‌ شهرها بود، که به یاری خدا و با پیگیری های صورت گرفته رشد قابل توجهی دراین حوزه داشتیم.





عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرکت کاروان «باکاروان هم خوان، ای ایران بخوان» همزمان با آغاز سی و چهارمین هفته کتاب و کتابخوانی، بیان داشت: این کاروان متشکل از ٣۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با حضور رئیس‌جمهور به بهره‌برداری رسید و کاروان یادشده، برای آغاز خدمت‌رسانی راهی ٢۴ استان‌ کشور شد تا با استقرار در شهرها و روستاهای مختلف کشور، روح کتابخوانی را جاری کند.