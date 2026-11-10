گروه استان‌ها - سدهای مشهد خالی از آب بوده و فقط یک درصد از حجم آنها آب ذخیره است. افزایش بارندگی‌ها نیز تاثیر چندانی در رفع مشکل تنش آبی نداشته و در شرایط فعلی مدیریت مصرف بسیار ضروری است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خراسان‌رضوی ، خشکسالی‌های پیاپی و کاهش بارندگی سدهای تامین کننده آب مشهد را از دوستی و طرق تا کارده و ارداک خالی از آب کرده است. اکنون ۱۹ میلیون متر مکعب از حجم یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون متر مکعبی سدهای مشهد آب دارد.

بر پایه این گزارش، میزان بارندگی در این کلانشهر در سال آبی جاری از مهرماه تا کنون فقط ۶ دهم درصد بوده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۰۰ درصد کاهش دارد.

گفتنی است، خشکسالی و کم‌آبی در مشهد و استان به حدی است که افزایش بارندگی‌ها نیز تاثیر چندانی در رفع مشکل تنش آبی نخواهد داشت و در شرایط فعلی مدیریت مصرف بسیار ضروری است.

برخورد با برداشت‌های غیرمجاز نیز با جدیت ادامه یابد و این موضوع با قوت پیگیری می‌شود چنانکه در این راستا از ابتدای سال تا پایان مهر ماه ۶۲۳ حلقه چاه غیرمجاز در محدوده تحت پوشش امور شهرستان‌های مشهد، چناران، گلبهار، طرقبه - شاندیز و فریمان مسدود شده است.