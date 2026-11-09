احضار آیدا پناهنده، کارگردان «سرخ و سیاه» ، پس از حاشیه‌ها و شکایت مطرح‌شده درباره این سریال، بار دیگر سرنوشت ادامه پخش آن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

آیدا پناهنده احضار شد و احتمال توقیف «سرخ و سیاه» افزایش یافت

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ خبر احضار و بازجویی آیدا پناهنده، نویسنده و کارگردان سریال «سرخ و سیاه» ، در ادامه حاشیه‌های این مجموعه، بار دیگر موضوع نظارت بر شبکه نمایش خانگی و سرنوشت تولیدات آن را به صدر اخبار آورده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که پیش‌تر خبر شکایت ساترا درباره این سریال منتشر شده بود و حالا با مطرح شدن خبر احضار کارگردان، نگرانی‌ها درباره ادامه انتشار قسمت‌های آن افزایش یافته است.

«سرخ و سیاه» که از ۲۴ مهرماه انتشار خود را آغاز کرد، هنوز از حاشیه‌های روزهای نخست انتشار فاصله نگرفته بود که خبر ثبت شکایت درباره آن منتشر شد. این شکایت حدود ۴۸ ساعت پس از انتشار قسمت نخست در دادگاه جرائم اخلاقی مطرح شده است.

در واکنش به انتشار این خبر، یک مقام مسئول در ساترا اصل طرح شکایت را تأیید کرد، اما توضیح داد که شکایت در دادگاه از پلتفرم فیلیمو مطرح شده و نه شخص آیدا پناهنده. با این حال، اکنون پس از انتشار 4 قسمت از سریال خبر احضار و بازجویی کارگردان، ابعاد تازه‌ای به این ماجرا داده است.

دیالوگ‌های جنجالی؛ یکی از حاشیه‌های آغازین سریال

«سرخ و سیاه» از همان قسمت‌های ابتدایی با انتقادهایی درباره برخی دیالوگ‌های صریح و شوخی‌های جنسی روبه‌رو شد. بخشی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع اختصاص داشت که آیا چنین ادبیاتی برای روایت یک عاشقانه تاریخی و شخصیت‌پردازی ضرورت دارد یا می‌توانست با انتخاب‌هایی سنجیده‌تر جایگزین شود.

این حاشیه‌ها در کنار شکایت مطرح‌شده، گمانه‌زنی‌هایی درباره علت ورود پرونده به مسیر قضایی ایجاد کرد؛ با این حال، تاکنون جزئیات رسمی درباره موضوع شکایت و ارتباط احتمالی آن با محتوای مشخصی از سریال منتشر نشده است.

آیا «سرخ و سیاه» به ایستگاه توقف می‌رسد؟

آنچه اکنون بیش از هر چیز مورد توجه مخاطبان قرار گرفته، سرنوشت قسمت‌های آینده مجموعه است. خبر احضار کارگردان در کنار شکایت قبلی و نبود توضیحات روشن از سوی تیم سازنده و پلتفرم پخش‌کننده، احتمال ایجاد وقفه در انتشار سریال را به یکی از موضوعات جدی تبدیل کرده است.

هرچند تاکنون خبر رسمی درباره صدور دستور توقیف یا توقف قطعی پخش منتشر نشده، مجموعه اتفاقات اخیر نشان می‌دهد ادامه انتشار «سرخ و سیاه» با ابهام‌هایی روبه‌رو شده است. باید دید فیلیمو و عوامل مجموعه چه واکنشی به این وضعیت نشان خواهند داد و آیا قسمت‌های بعدی طبق برنامه منتشر می‌شوند یا این سریال نیز با وقفه در پخش مواجه خواهد شد.

در همین حال، پرونده «سرخ و سیاه» تنها مورد خبرساز هفته‌های اخیر نیست. پیش‌تر نیز شکایت ساترا از عوامل سریال «بدنام» به دلیل محتوای یکی از قسمت‌های این مجموعه در دادسرای امنیت اخلاقی خبرساز شده بود؛ موضوعی که بار دیگر بحث درباره مسیر رسیدگی به اختلافات محتوایی آثار نمایش خانگی را مطرح کرده است.

فعلاً آنچه روشن است، انتشار خبر شکایت و احضار کارگردان است؛ اما علت دقیق احضار، جزئیات پرونده و تصمیم احتمالی درباره ادامه پخش همچنان نیازمند توضیح رسمی است.

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آیدا پناهنده کیست؟

آیدا پناهنده، متولد ۱۳۵۸ در تهران، فارغ‌التحصیل کارشناسی فیلم‌برداری و کارشناسی ارشد سینما از دانشگاه هنر تهران است. او فعالیت حرفه‌ای خود را با ساخت فیلم‌های کوتاه و تلویزیونی آغاز کرد و با فیلم سینمایی «ناهید» در سال ۱۳۹۴ به شهرت بیشتری رسید؛ اثری که جایزه آینده نویدبخش بخش نوعی نگاه جشنواره فیلم کن را دریافت کرد.

«اسرافیل» ، «تی‌تی» ، «زالاوا» و مجموعه نمایش خانگی «در انتهای شب» از دیگر آثار شناخته‌شده او هستند. پناهنده همچنین برای فیلمنامه «زالاوا» برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه از جشنواره فیلم فجر شد. «سرخ و سیاه» تازه‌ترین تجربه او در شبکه نمایش خانگی است.