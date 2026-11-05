هنگامه قاضیانی پشت شهاب حسینی درآمد؛ ماجرای جنجالی غیبت در مراسم ترانه علیدوستی!

غیبت شهاب حسینی در مراسم پدر ترانه علیدوستی حاشیه‌ساز شد؛ حالا هنگامه قاضیانی با حمایت از یک استوری جنجالی، به این ماجرا واکنش نشان داده است.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک؛ ماجرای غیبت شهاب حسینی در مراسم پدر ترانه علیدوستی غیبت شهاب حسینی در مراسم تشییع پیکر حمید علیدوستی، پدر ترانه علیدوستی، به سوژه‌ای برای بحث در شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است.

رابطه و همکاری طولانی این دو بازیگر باعث شد غیبت شهاب حسینی در این مراسم بیشتر مورد توجه کاربران قرار بگیرد. در ادامه این حواشی، یک فن‌پیج منتسب به شهاب حسینی با انتشار متنی در فضای مجازی به انتقادها درباره این غیبت پاسخ داد و روایت متفاوتی از رابطه این دو بازیگر مطرح کرد.









ادعای جنجالی درباره رابطه ترانه علیدوستی و شهاب حسینی در متن منتشرشده از سوی این صفحه، به سابقه همکاری و دوستی ترانه علیدوستی و شهاب حسینی اشاره شده و ادعا شده است که ترانه علیدوستی در برخی مقاطع که شهاب حسینی با انتقاد و حاشیه مواجه بوده، حمایتی از او نشان نداده است.

این صفحه همچنین به حواشی سال‌های گذشته درباره شهاب حسینی اشاره کرده و در مقابل، از حمایت‌های او از ترانه علیدوستی در دوران بازداشت این بازیگر سخن گفته است.

در این روایت، حتی ادعا شده که شهاب حسینی در آن مقطع تنها به انتشار یک استوری اکتفا نکرده و پیگیر وضعیت ترانه علیدوستی نیز بوده است؛ ادعایی که در متن منتشرشده از سوی این فن‌پیج مطرح شده و به‌تنهایی نمی‌توان آن را موضع رسمی شهاب حسینی دانست.





واکنش هنگامه قاضیانی چه بود؟

در ادامه این جنجال، هنگامه قاضیانی نیز به محتوای منتشرشده واکنش نشان داد. قاضیانی با انتشار واکنشی در فضای مجازی، از متن این فن‌پیج حمایت کرد و نوشت: «احسنت به فن‌پیج دانای آقای شریف و انسان سینما.» همین واکنش کافی بود تا نام هنگامه قاضیانی نیز به حاشیه مربوط به غیبت شهاب حسینی در مراسم پدر ترانه علیدوستی وارد شود.

ماجرا از یک غیبت ساده فراتر رفت حالا ماجرای حضور نداشتن شهاب حسینی در مراسم تشییع پدر ترانه علیدوستی، از یک پرسش ساده درباره دلیل غیبت فراتر رفته و به بحث درباره رابطه این دو بازیگر و حمایت‌هایی که در سال‌های گذشته از یکدیگر داشته‌اند، کشیده شده است.