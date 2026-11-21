وبگاه خبری آمریکایی آکسیوس مدعی شد که استیو ویتکاف و جارد کوشنر، فرستادگان دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه در برلین با مقامات عالی‌رتبه قطری دیدار کردند تا درباره تلاش‌های میانجیگری بین آمریکا و ایران گفت‌وگو کنند.

به گزارش تابناک؛ این تلاش‌ها در بحبوحه اقدامات دیپلماتیک برای برقراری مجدد آتش‌بس، احیای مذاکرات هسته‌ای و جلوگیری از جنگ مجدد صورت می‌گیرد.

این وبگاه به نقل از دو منبع آگاه از این جلسه ادعا کرد که محمد بن عبدالرحمان آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر و علی الذوادی، فرستاده قطر در مذاکرات با ویتکاف و کوشنر شرکت داشتند.

کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.

به گزارش آکسیوس، قطر که نقش میانجی کلیدی بین واشنگتن و تهران ایفا می‌کند، هفته‌هاست که تلاش‌های خود را برای دستیابی به تفاهمی که امکان از سرگیری آتش‌بس و بازگشت به مذاکرات در زمینه برنامه هسته‌ای ایران را فراهم کند، تشدید کرده و در نتیجه از رویارویی نظامی جدید جلوگیری می‌کند.

این دیدار در بحبوحه اظهارات مداوم آمریکا درباره آینده تعاملات با ایران برگزار می‌شود. ترامپ روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی اشاره کرد که تهران خواهان توافق است، اما نه توافقی با شروط مورد قبول واشنگتن.

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او با مطرح کردن اتهامات و ادعاهای نخ نما شده خود علیه ایران در حالی‌که آمریکا بارها زیر میز مذاکره زده، افزود: «ما خواهان یک توافق واقعی هستیم، نه یک توافق جعلی.»

آکسیوس اشاره کرد که نخست وزیر قطر هفته گذشته به واشنگتن سفر و با ترامپ و معاون رئیس جمهور جی. دی. ونس برای بحث در مورد مسئله ایران دیدار کرد.

پس از این دیدار، رئیس جمهور آمریکا یک کمپین نظامی جدید علیه ایران را «بسیار بعید» و غیرضروری دانست.

با این حال، این وبگاه گزارش داد که ترامپ از آن زمان تحت فشار شدید بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغالگر برای آغاز یک تجاوز نظامی جدید علیه ایران بوده است.

ترامپ روز پنجشنبه در یک مصاحبه تلفنی کوتاه با آکسیوس گفت که قبل از سال نو درباره اقدام بعدی خود در جنگ تصمیمی نخواهد گرفت و افزود: «من عجله‌ای برای تصمیم‌گیری در مورد ایران ندارم. خواهیم دید که پس از شروع سال چه اتفاقی می‌افتد.»

در خصوص تلاش‌های دیپلماتیک، این وبگاه به نقل از یک دیپلمات آگاه نوشت که نخست وزیر قطر حدود یک هفته پیش در ترکیه با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد و او را در جریان نتایج مذاکراتش با ترامپ و ونس قرار داد.

منبع: ایسنا



