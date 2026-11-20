گروه استان‌ها - امام جمعه ایلام و نماینده ولی فقیه در استان ایلام گفت: باورمندی و پیوند با خدا نخستین مؤلفه ابرقدرتی الهی ایران است و کسانی که در مقابل قدرت تسلیحاتی و فناوری آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی مرعوب شده‌اند، به این موضوع توجه ندارند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، حجت‌الاسلام والمسلمین «اله‌نور کریمی‌تبار» امام جمعه ایلام، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر ایلام اظهار کرد: پروردگار برای مومنانی که در راه دفاع از باورهای توحیدی ایستادگی کرده و دشواری‌ها را به جان خریده‌اند، پیروزی و چیرگی بر ستمگران را تضمین کرده است.

وی افزود: گرچه برخی کانون‌های جهانی، ایران را ابرقدرت چهارم دنیا می‌دانند، اما در محاسبات الهی، ملتی که برای برپایی حق از هیچ قدرتی نهراسد، بی‌گمان قدرت نخست جهان است.

امام جمعه ایلام در ادامه گفت: هرچند شاخص‌هایی مانند میزان تولید ناخالص داخلی، منابع انرژی، گستره سرزمینی، شمار جمعیت و توان و سلاح جنگی و دفاعی در سنجش توان کشورها تاثیرگذارند، اما در هندسه قدرت قرآنی، عواملی چون ایمان، بردباری، تقوا، همبستگی و حق‌طلبی بر همه مولفه‌های مادی پیروز است.

وی تاکید کرد: اگر خداوند حامی ملتی باشد، هیچ قدرت مادی در دنیا نمی‌تواند بر آن پیروزی پیدا کند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار افزود: خداوند وعده داده است اگر دین او را یاری کنید، شما را یاری کرده و گام‌هایتان را استوار می‌سازد و ملتی که پشت‌گرم به قدرت بی انتهای الهی باشد، در برابر هیچ قدرت مادی تسلیم نخواهد شد.

وی با تبیین نشانه‌های آشکار این اقتدار الهی، یادآور شد: نیروها و ناوهای دشمن، پس از دریافت ضربه‌های پیاپی از رزمندگان و پاسداران تنگه هرمز، ناچار به عقب‌نشینی افزون بر ۵۰۰ کیلومتری از خلیج فارس و دریای عمان شده‌اند.

نماینده ولی فقیه در استان ایلام ادامه داد: باورمندی و پیوند با خدا نخستین مؤلفه ابرقدرتی الهی ایران است و کسانی که در مقابل قدرت تسلیحاتی و فناوری آمریکا و رژیم اشغالگر صهیونیستی مرعوب شده‌اند، به این موضوع توجه ندارند.

وی بیان کرد: باورمندی به خدا انسان را از ترس و تسلیم در برابر قدرت‌های ظاهری حفظ می‌کند و ملتی که با خدا معامله می‌کند، حاضر است برای دفاع از حق هزینه پرداخت کند.

حجت‌الاسلام کریمی‌تبار یادآور شد: این باورمندی، به زندگی فردی و اجتماعی معنا و جهت می‌دهد و حتی با وجود کمبود تجهیزات نظامی می‌تواند در برابر ابر قدرت‌های جهانی از حقوق خود دفاع کند.

وی گفت: شکست نتانیاهو و ترامپ در انتخابات اخیر، فراگیر شدن شعارهای عدالت‌خواهی و دفاع از مظلومیت جمهوری اسلامی به‌عنوان معیار در انتخابات آمریکا و رأی مردم این کشور به نامزدهایی که ضد صهیونیست‌ها موضع گرفتند، از نشانه‌های قدرت ایران است.

خطیب جمعه ایلام اضافه کرد: اعمال قدرت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز از دیگر نشانه‌های قدرت ایران است که نه تنها برای آمریکا و اسرائیل، بلکه کشورهای اروپایی عضو ناتو نیز این موضوع را پذیرفته‌اند.

وی گفت: دشمن آمریکایی و صهیونیستی کوشش زیادی برای القا باز بودن تنگه هرمز می‌کند، اما بدون اجازه نیروهای مسلح کشورمان هیچ نفتکشی امکان عبور ندارد و روزانه چندین ابرنفتکش دچار حریق می‌شود و کاری از آن‌ها ساخته نیست.

حجت الاسلام کریمی تبار تأکید کرد: دشمن متجاوز باید شرایط ایران را بپذیرد و تسلیم شود، در غیر این صورت با قدرت او را از منطقه بیرون و غرامت جنگ را خواهیم گرفت.

وی در ادامه با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس کارکنان شرکت NGL دهلران در محور دشت‌عباس به آبدانان، گفت: این حادثه تلخ، موجب اندوه عمیق همه مردم استان و کشور شد.

امام جمعه ایلام اظهار کرد که مسئولان کشوری و استانی از همان لحظه‌های نخست، ضمن پیگیری ابعاد حادثه، اقدام‌های لازم را برای رسیدگی به وضعیت مصدومان و بازماندگان آغاز کردند.

وی اضافه کرد: انتظار به‌حق مردم ایلام، رسیدگی همه‌جانبه به درمان آسیب‌دیدگان، پشتیبانی کامل از خانواده‌های داغدار، روشن‌شدن ریشه‌های حادثه و شتاب‌بخشی بنیادین در نوسازی زیرساخت‌های جاده‌ای آبدانان است.

حجت الاسلام کریمی تبار با اشاره به کوشش ناکام ضدانقلاب برای سوءاستفاده از این سوگ عمومی، اظهار کرد: مردم هوشیار و غیرتمند آبدانان بار دیگر پایبندی خود به میهن و آرمان‌های انقلاب را به نمایش گذاشتند و نشان دادند که پای نظام و انقلاب ایستاده‌اند.

وی ضمن تبریک هفته بسیج، گرامیداشت یاد شهدا و قدردانی از کوشش‌های نیروهای مخلص این نهاد مردمی؛ گفت: دشمن متجاوز باید بداند که راهبرد ملت ایران مقاومت است و اگر در برابر مطالبه‌های و حقوق این مردم ایستادگی کند، با قدرت از منطقه بیرون رانده خواهد شد.