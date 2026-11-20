گروه استان‌ها - سد سیمره در شهرستان بدره، فراتر از یک سازه بزرگ آبی و نیروگاهی، یکی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی و زیرساختی استان ایلام به شمار می‌رود؛ ظرفیتی که با تکیه بر منابع آبی رودخانه سیمره و موقعیت جغرافیایی کم‌نظیر منطقه، زمینه‌ساز تحولات قابل توجهی در حوزه‌های کشاورزی، اشتغال، آبزی‌پروری، گردشگری و تولید انرژی شده و همچنان ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه بیشتر دارد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، سد سیمره، با ارتفاع ۱۸۰ متر، مخزنی با ظرفیت چند میلیارد مترمکعب و نیروگاهی با ظرفیت نصب‌شده ۴۸۰ مگاوات، از طرح‌های مهم برق‌آبی کشور محسوب می‌شود. وجود سه واحد نیروگاهی ۱۶۰ مگاواتی در این مجموعه، ظرفیت ارزشمندی برای تولید انرژی و کمک به تأمین برق شبکه سراسری فراهم کرده است؛ ظرفیتی که علاوه بر اهمیت ملی، جایگاه استان ایلام را در حوزه زیرساخت‌های تولید انرژی تقویت می‌کند و نقش مهمی در بهره‌گیری از منابع طبیعی برای تولید برق دارد.

نقش سد سیمره در اقتصاد منطقه تنها به تولید برق محدود نمی‌شود و مدیریت منابع آب آن می‌تواند در توسعه کشاورزی و بهره‌برداری بهتر از اراضی مستعد پایین‌دست نیز اثرگذار باشد. تنظیم جریان آب و استفاده اصولی از منابع ذخیره‌شده، در کنار اجرای شبکه‌های انتقال و توزیع آب، می‌تواند به بهبود شرایط تولید محصولات کشاورزی، افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان بدره و مناطق پیرامونی کمک کند.

بهره‌گیری از این ظرفیت، به‌ویژه در استانی که توسعه کشاورزی و مدیریت منابع آب از اولویت‌های اقتصادی آن محسوب می‌شود، اهمیت دوچندانی دارد.

از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی سد سیمره، فعالیت پرورش ماهی در قفس است؛ صنعتی که هم‌اکنون در پهنه آبی این سد جریان دارد و به یکی از زمینه‌های بهره‌برداری اقتصادی از منابع آبی منطقه تبدیل شده است. توسعه این فعالیت علاوه بر کمک به افزایش تولید محصولات شیلاتی، می‌تواند زمینه اشتغال‌زایی، رونق کسب‌وکارهای وابسته و ایجاد درآمد برای فعالان اقتصادی منطقه را فراهم کند. تداوم و تقویت این صنعت با حمایت از سرمایه‌گذاران، تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز و رعایت الزامات زیست‌محیطی، می‌تواند جایگاه بدره را در حوزه آبزی‌پروری استان ایلام ارتقا دهد.

فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری

در کنار ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی، موقعیت طبیعی سد سیمره و چشم‌انداز گسترده دریاچه آن، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری در شهرستان بدره ایجاد کرده است. قرار گرفتن این پهنه آبی در میان ارتفاعات زاگرس و همجواری آن با جاذبه‌های طبیعی و تاریخی منطقه، ظرفیت مناسبی برای جذب گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت‌گردی فراهم آورده است.

سرمایه‌گذاری در ایجاد زیرساخت‌های گردشگری، اقامتگاه‌های بوم‌گردی و خدمات رفاهی می‌تواند سهم این صنعت را در اقتصاد محلی افزایش دهد.

در حوزه گردشگری، تنگه کافرین به‌عنوان یکی از جاذبه‌های شاخص طبیعی استان ایلام، هر ساله میزبان شمار زیادی از گردشگران داخلی و خارجی است. چشم‌اندازهای کوهستانی، دیواره‌های مرتفع، طبیعت منحصربه‌فرد و پهنه آبی این منطقه، تنگه کافرین را به یکی از مقاصد شناخته‌شده طبیعت‌گردی در غرب کشور تبدیل کرده است.

همجواری این جاذبه با محدوده دریاچه سد سیمره، فرصتی ارزشمند برای پیوند ظرفیت‌های گردشگری منطقه و توسعه خدمات مرتبط با آن فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند به افزایش ماندگاری مسافران، رونق کسب‌وکارهای محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر شود.

ترکیب ظرفیت‌های سد سیمره با جاذبه‌هایی همچون تنگه کافرین، می‌تواند شهرستان بدره را به یکی از قطب‌های مهم گردشگری طبیعی و اقتصادی استان ایلام تبدیل کند. توسعه گردشگری در محدوده‌های مجاز، ایجاد امکانات خدماتی و رفاهی، ساماندهی فعالیت‌های بومی و حمایت از سرمایه‌گذاران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این ظرفیت‌های طبیعی را به منبع درآمدی پایدار برای مردم منطقه تبدیل کند. تحقق این هدف البته مستلزم رعایت حریم ایمنی سد، ضوابط محیط‌زیستی و حفاظت از منابع طبیعی است.

آنچه اهمیت سد سیمره را دوچندان می‌کند، امکان پیوند دادن این ظرفیت‌ها به یکدیگر است؛ به‌گونه‌ای که تولید برق در کنار توسعه کشاورزی، پرورش ماهی در قفس و گردشگری، مجموعه‌ای از فرصت‌های اقتصادی مکمل را شکل دهد.

چنین رویکردی می‌تواند زمینه جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ایجاد اشتغال برای جوانان، افزایش درآمد خانوارهای محلی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی شهرستان بدره را فراهم سازد. در این مسیر، همکاری دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مسئول، فعالان اقتصادی و جوامع محلی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

سد سیمره امروز نمادی از توان مهندسی کشور و ظرفیت‌های طبیعی استان ایلام است؛ اما ارزش واقعی چنین پروژه بزرگی زمانی بیش از پیش نمایان می‌شود که آثار اقتصادی آن در زندگی مردم منطقه نیز دیده شود.

تبدیل ظرفیت‌های آبی، انرژی، کشاورزی و گردشگری این مجموعه به فرصت‌های پایدار اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای بدره و بخش مهمی از اقتصاد استان ایلام رقم بزند؛ آینده‌ای که در آن، سیمره نه‌تنها منبع تولید انرژی، بلکه پیشران توسعه و رونق اقتصادی در قلب زاگرس باشد.