کتابخانههای عمومی ایلام به سمت نسل چهارم و بهرهگیری از فناوریهای نوین حرکت میکنند
گروه استانها - سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان ایلام با اشاره به نقش مهم کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه گفت: کتابداران حلقه ارتباطی میان کتاب و مردم هستند و با تلاش مستمر خود در شهرها و روستاهای استان، برای روشن نگه داشتن چراغ دانایی و گسترش فرهنگ مطالعه فعالیت میکنند
به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام، «سیدمنصور رجبی» سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان ایلام، در مراسم گرامیداشت سیوچهارمین دوره هفته کتاب و کتابخوانی، ضمن تسلیت درگذشت آیتالله وحید خراسانی و جانباختگان حادثه واژگونی اتوبوس در شهرستان آبدانان، اظهار کرد: امیدواریم روح درگذشتگان این حوادث تلخ، مشمول رحمت واسعه الهی قرار گیرد.
وی با گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی، از حضور استاندار ایلام، مدیران دستگاههای اجرایی، مسئولان فرهنگی، فعالان حوزه رسانه، پیشکسوتان فرهنگ و هنر و کتابداران استان در این مراسم قدردانی کرد.
سرپرست ادارهکل کتابخانههای عمومی استان ایلام با اشاره به نقش مهم کتابداران در ترویج فرهنگ مطالعه افزود: کتابداران حلقه ارتباطی میان کتاب و مردم هستند و با تلاش مستمر خود در شهرها و روستاهای استان، برای روشن نگه داشتن چراغ دانایی و گسترش فرهنگ مطالعه فعالیت میکنند.
وی ادامه داد: قدردان زحمات همه همکاران در مجموعه کتابخانههای عمومی استان، بهویژه کتابدارانی هستیم که در مناطق مختلف شهری و روستایی برای ارتقای فرهنگ کتابخوانی تلاش میکنند.
رجبی با اشاره به ضرورت تحول در ساختار و کارکرد کتابخانههای عمومی تصریح کرد: امروز در مسیر حرکت به سمت کتابخانههای نسل چهارم قرار داریم؛ کتابخانههایی که بر تعامل با مخاطبان، استفاده از فناوریهای نوین و ارائه خدمات متناسب با نیازهای روز جامعه استوار هستند.
وی خاطرنشان کرد: در این مسیر باید از الگوهای سنتی فاصله بگیریم و با برنامهریزی و اجرای برنامههای خلاقانه، زمینه نقشآفرینی مؤثرتر کتابخانههای عمومی در عرصه فرهنگی و اجتماعی را فراهم کنیم.
سرپرست کتابخانههای های عمومی استان ایلام ضمن قدردانی از حضور استاندار ایلام و سایر مسئولان و مدعوین، حضور آنان را در جمع فعالان حوزه کتاب و کتابخوانی ارزشمند دانست و بر ضرورت حمایت و همراهی بیشتر برای توسعه فعالیتهای فرهنگی تأکید کرد.
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