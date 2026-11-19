گروه استان‌ها - معاون مالی و اداری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان ایلام، سرمایه‌گذاری در طرح‌های زیرساختی و تولیدی را از راهکارهای مؤثر برای توسعه اشتغال، افزایش ارزش افزوده و بهبود شرایط اقتصادی مردم عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «آرش صیادی»معاون مالی و اداری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان ایلام، با اشاره به اهمیت فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی اظهار کرد: روحیه تلاش و خدمت بی‌منت که از دوران جهاد سازندگی به یادگار مانده، یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور است و حفظ و تقویت آن باید در اولویت مجموعه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با تشریح مأموریت‌های حمایتی ستاد اجرایی فرمان امام(ره) افزود: بخش مهمی از فعالیت‌های این مجموعه معطوف به حمایت از اقشار محروم و خانواده‌هایی است که به دلایل مختلف کمتر از ظرفیت حمایت‌های اجتماعی و خدمات عمومی بهره‌مند می‌شوند.

معاون مالی و اداری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) با اشاره به ضرورت پاسخ‌گویی به نیازهای معیشتی و آموزشی خانواده‌ها تصریح کرد: بخشی از اقدامات ستاد در حوزه‌هایی انجام می‌شود که نیازهای آن در جامعه همچنان پابرجاست؛ از جمله توزیع بسته‌های معیشتی و کمک‌های تحصیلی که با هدف کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌های نیازمند دنبال می‌شود.

وی در همین زمینه از توزیع بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار بسته نوشت‌افزار و لوازم تحصیلی در سطح کشور طی یکی دو ماه گذشته خبر داد و این اقدام را بخشی از برنامه‌های حمایتی ستاد عنوان کرد.

صیادی در ادامه به نقش مجموعه‌های اقتصادی وابسته به ستاد در پشتیبانی از تولید کشور اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در شرکت فولاد جهان‌آرا و توسعه خطوط تولید آن، در مدیریت بخشی از چالش‌های صنعت فولاد مؤثر بوده است. همچنین مجموعه‌های داروسازی وابسته به ستاد با تقویت ظرفیت تولید و تأمین دارو، در کاهش مشکلات این حوزه نقش داشته‌اند.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های اقتصادی استان ایلام باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد، اظهار کرد: بخش کشاورزی و تولید در این استان از قابلیت‌های قابل‌توجهی برخوردار است و شناسایی فرصت‌های موجود و هدایت سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند زمینه افزایش تولید و رونق اقتصادی را فراهم کند.

معاون مالی و اداری ستاد اجرایی فرمان امام(ره) همچنین با اشاره به شرایط خاص شهرستان مهران در ایام اربعین، خدمت‌رسانی به خیل عظیم زائران در این منطقه را مأموریتی دشوار توصیف کرد و افزود: عبور جمعیت گسترده زائران از شهری با جمعیت محدود، نیازمند زیرساخت‌های مناسب و تلاش شبانه‌روزی دستگاه‌های خدمت‌رسان است که باید مورد توجه و قدردانی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از خدمات مدیرکل پیشین این مجموعه در استان ایلام، روحیه جهادی، تعامل برادرانه و پرهیز از تشریفات اداری را از ویژگی‌های مثبت دوره مدیریتی گذشته دانست و بر ضرورت تداوم این رویکرد در دوره جدید تأکید کرد.

صیادی با خطاب قرار دادن مدیرکل جدید ستاد اجرایی فرمان امام(ره) در استان ایلام، خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این نهاد برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و کمک به حل مسائل استان شد و گفت: انتظار می‌رود مدیریت جدید با انگیزه و توان بیشتر، امکانات و ظرفیت‌های ستاد را در مسیر اولویت‌های توسعه‌ای ایلام به کار گیرد.

صیادی با اشاره به حادثه تلخ رانندگی در استان ایلام و جان‌باختن شماری از مهندسان، به خانواده‌های داغدار تسلیت گفت و برای مصدومان آرزوی سلامتی کرد.

وی تأکید کرد: وقوع چنین حوادث تلخی نباید صرفاً به ابراز تأسف محدود شود، بلکه باید انگیزه‌ای جدی برای پیگیری مسئولانه، رفع کاستی‌ها و اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور جلوگیری از تکرار حوادث مشابه باشد.

ستاد اجرایی فرمان امام از حمایت‌های مقطعی به سمت سرمایه‌گذاری و توانمندسازی پایدار حرکت کند

«عباس میرزاد »معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام ابراز امیدواری کرد: با کوشش بیشتر، عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم برقرار شود.

وی ادامه داد: ستاد اجرایی فرمان امام در سال‌های اخیر از طریق بنیاد برکت در حوزه تحصیل و همچنین در زمینه اشتغال خانگی فعالیت‌های موثری انجام داده و میزان تأثیرگذاری در حوزه اشتغال خانگی در استان با توجه به تسهیلات ارائه شده به بالای ۸۰ درصد رسیده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری ایلام ادامه داد: هدف ستاد اجرایی فرمان امام تقویت کسب‌وکارهای خانگی از طریق منابع داخلی است و با تدوین ۵۲ بسته سرمایه‌گذاری جدید و انعقاد تفاهم‌نامه با هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس در حوزه صنایع پایین‌دستی، گام‌های مهمی برای توسعه استان برداشته شده است.

گفتی است این آیین با حضور معاون امور هماهنگی استان‌های ستاد اجرایی فرمان امام، گروه‌های جهادی و شماری از مسئولان استانی،«محمد نادعلی‌پور» به عنوان مدیرکل ستاد اجرایی فرمان امام در استان ایلام معرفی و از «محمد زارع» مسئول قبلی این دستگاه قدردانی شد.

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