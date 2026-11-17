گروه استان‌ها - سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام از فعالیت ۵۸ باب کتابخانه عمومی در این استان خبر داد و گفت: بیش از ۲۴ هزار نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی استان هستند که بیش از نیمی از آنان را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، «سیدمنصور رجبی» سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مجموعه کتابخانه‌های عمومی استان ایلام با ۵۸ باب کتابخانه در حال ارائه خدمات به گروه‌های مختلف سنی است.

وی با اشاره به فعالیت دو دستگاه کتابخانه سیار در استان افزود: این کتابخانه‌ها با هدف کاهش محرومیت فرهنگی در مناطق روستایی و عشایری فعالیت می‌کنند و در مناطقی که امکان احداث کتابخانه ثابت وجود ندارد، با حضور در ایستگاه‌های از پیش تعیین‌شده، خدماتی همچون امانت کتاب، قصه‌گویی، ترویج کتابخوانی و رساندن کتاب به منازل سالمندان و افرادی که امکان مراجعه حضوری ندارند، ارائه می‌دهند.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام تصریح کرد: همچنین ۱۴ باب کتابخانه روستایی و ۶ باب کتابخانه مشارکتی در استان فعالیت دارند که بخشی از آن‌ها با همکاری دستگاه‌هایی مانند جمعیت هلال‌احمر و اداره‌کل زندان‌ها اداره می‌شوند.

وی با اشاره به اهمیت کتابخانه‌های مشارکتی در مراکز اصلاحی و تربیتی گفت: کتاب و مطالعه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش آگاهی، رشد فکری و بازگشت موفق افراد به جامعه داشته باشد و تلاش می‌کنیم با تأمین منابع و تجهیزات مورد نیاز، زمینه فعالیت بهتر این کتابخانه‌ها را فراهم کنیم.

رجبی با بیان اینکه بیش از ۲۴ هزار نفر عضو فعال کتابخانه‌های عمومی استان هستند، اظهار کرد: بیش از نیمی از اعضا را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند و این گروه سنی از اولویت‌های اصلی برنامه‌های فرهنگی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و مجموعه استان است.

وی افزود: برنامه‌ریزی برای افزایش خلاقیت، تقویت قدرت ایده‌پردازی، توسعه تعاملات اجتماعی و دور کردن کودکان و نوجوانان از انزوای ناشی از استفاده بی‌رویه از تلفن همراه و بازی‌های دیجیتال، از جمله اهداف فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه‌هاست.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام با اشاره به وجود حدود ۷۵۰ هزار نسخه کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان بیان کرد: در دوره آماری مورد اشاره، حدود ۲۷۰ تا ۲۸۰ هزار مورد امانت کتاب در مجموعه کتابخانه‌ها ثبت شده است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی باید ارتقای کیفیت فعالیت‌های کتابخانه‌ای باشد؛ چراکه صرف افزایش آمار و ارقام نمی‌تواند به تنهایی موجب گسترش فرهنگ مطالعه شود و لازم است برنامه‌ها به گونه‌ای طراحی شوند که مخاطبان به اعضای فعال و پایدار کتابخانه‌ها تبدیل شوند.

رجبی با تأکید بر نقش خانواده در نهادینه کردن فرهنگ کتابخوانی گفت: محیط خانواده بهترین بستر برای شکل‌گیری عادت مطالعه در کودکان است و والدین با اختصاص روزانه ۱۰ تا ۱۵ دقیقه به مطالعه می‌توانند الگوی مناسبی برای فرزندان خود باشند.

وی افزود: کودکان بیش از آنکه از توصیه‌های مستقیم تأثیر بپذیرند، از رفتار والدین الگوبرداری می‌کنند؛ بنابراین اگر مطالعه به عنوان یک رفتار فرهنگی در خانواده نهادینه شود، فرزندان نیز به تدریج به کتاب و کتابخوانی علاقه‌مند خواهند شد.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام با تشریح خدمات الکترونیکی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اظهار کرد: سامانه مدیریت کتابخانه‌ها به نشانی samanpl.ir امکان جست‌وجوی منابع در کتابخانه‌های سراسر کشور را فراهم کرده است و کاربران می‌توانند از محل نگهداری کتاب مورد نظر و وضعیت امانت آن اطلاع پیدا کنند.

وی افزود: سامانه «دانش» نیز با هدف جذب مشارکت‌های مردمی در توسعه و تجهیز کتابخانه‌ها راه‌اندازی شده است و امکان اهدای کتاب، تجهیزات و مشارکت خیران در احداث کتابخانه‌های عمومی را فراهم می‌کند.

رجبی همچنین از فعالیت سامانه «همخوان» خبر داد و گفت: در این سامانه کاربران می‌توانند کلیپ‌های معرفی کتاب، مطالب مرتبط با کتابخوانی و فایل‌های صوتی را بارگذاری کنند. بخش سیرهای مطالعاتی نیز به مخاطبان کمک می‌کند تا برای آشنایی با موضوعات مختلف، منابع مطالعاتی مناسب را به ترتیب مطالعه شناسایی کنند.

وی با اشاره به خدمات تخصصی کتابخانه‌ها برای گروه‌های خاص اظهار کرد: سالمندان، زندانیان، افراد کم‌سواد، ناشنوایان و نابینایان از جمله گروه‌هایی هستند که خدمات ویژه‌ای در کتابخانه‌های عمومی دریافت می‌کنند.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام افزود: کودکان می‌توانند با نظارت والدین از ابزارهای دیجیتال استفاده کنند، اما نباید از اهمیت تغذیه فکری، پرورش خلاقیت و مطالعه کتاب غافل شد.

وی از راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور خبر داد و گفت: در این بستر امکان امانت گرفتن کتاب‌های الکترونیکی برای مدت مشخص فراهم شده است و کاربران می‌توانند با استفاده از نرم‌افزارهای مکمل، منابع را مطالعه کنند.

رجبی اضافه کرد: منابع این کتابخانه دیجیتال به مرور تکمیل خواهد شد و توسعه آن نیازمند استمرار در تأمین و بارگذاری کتاب‌های جدید است.

وی همچنین به استفاده از فناوری‌های نوین در کتابخانه‌های عمومی اشاره کرد و گفت: کتابخانه تخصصی کودک پروین اعتصامی در شهر ایلام از جمله مراکزی است که با ایجاد بخش تخصصی کودک، تجهیزات لمسی، فضاهای بازی و سرگرمی آموزشی و برنامه‌های معرفی مشاغل، خدمات متنوعی به کودکان ارائه می‌دهد.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای توسعه و بهسازی کتابخانه‌ها اظهار کرد: اعتبارات مناسبی در سطح استان و شهرستان‌ها مصوب شده، اما میزان تخصیص این اعتبارات با رقم مصوب فاصله دارد و پیگیری برای جذب و تخصیص کامل آن‌ها ادامه دارد.

وی از تصویب بیش از ۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای طرح پنل‌های خورشیدی در کتابخانه‌های استان خبر داد و افزود: با توجه به هزینه بالای مصرف برق، به‌ویژه در فصل تابستان و زمان فعالیت سیستم‌های سرمایشی، اجرای این طرح می‌تواند بخشی از مشکلات هزینه‌ای کتابخانه‌ها را کاهش دهد.

رجبی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای کتابخانه مرکزی ایلام گفت: طرح بهسازی و توسعه این مجموعه در دست بررسی و طراحی است و با توجه به اینکه بیش از ۵۰ نوع خدمت برای کتابخانه‌های مرکزی تعریف شده، تلاش می‌کنیم با اصلاح فضا و امکانات، زمینه ارائه خدمات گسترده‌تر را فراهم کنیم.

وی افزود: تبدیل سالن آمفی‌تئاتر کتابخانه مرکزی به فضای سینمایی، ایجاد فضای ویژه برای پرورش خلاقیت نوجوانان و استفاده از ظرفیت مخزن طبقاتی بلااستفاده برای طراحی فضایی جذاب و آموزشی، از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام با اشاره به توسعه ناوگان کتابخانه‌های سیار استان گفت: یک دستگاه کتابخانه سیار که فعالیت آن به دلیل برخی مشکلات متوقف شده بود، دوباره احیا و مناسب‌سازی شده و به‌زودی خدمات خود را در مناطق هدف ارائه خواهد کرد.

وی افزود: یک دستگاه کامیونت فورس ۳۸ تنی نیز تجهیز شده و در انتظار تأمین نیروی انسانی برای آغاز فعالیت است که برای شهرستان چوار در نظر گرفته شده است.

سرپرست کتابخانه‌های عمومی استان ایلام ادامه داد: یک دستگاه کامیونت فورس دیگر نیز برای شهرستان هلیلان در اختیار مجموعه قرار دارد که مراحل آماده‌سازی کابین و تجهیزات آن باید انجام شود.

وی همچنین از اختصاص یک دستگاه خودروی فورس از محل اعتبارات ملی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور به شهرستان آبدانان خبر داد و گفت: این خودرو با تجهیزات مورد نیاز به استان ارسال می‌شود و در صورت تحویل به‌موقع، برنامه افتتاح آن در هفته کتاب پیش‌بینی شده است.

رجبی با اشاره به سهم نیم‌درصدی کتابخانه‌های عمومی از درآمد شهرداری‌ها اظهار کرد: بر اساس قانون، شهرداری‌ها موظف‌اند نیم درصد از درآمد خود را برای پشتیبانی از کتابخانه‌های عمومی اختصاص دهند.