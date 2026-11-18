گروه استان‌ها - رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام گفت: سومین رویداد ملی «جام رسانه‌ای امید» با هدف روایت پیشرفت، امیدآفرینی و بازنمایی ظرفیت‌ها و دستاوردهای کشور، با مشارکت فعالان رسانه‌ای سراسر کشور برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام «جواد نظری» رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام، از آغاز سومین رویداد ملی «جام رسانه‌ای امید» با شعار محوری «ایران هرچه قوی‌تر» خبر داد و گفت: سومین رویداد ملی جام رسانه‌ای امید به میزبانی سازمان بسیج رسانه و با همکاری شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری تهران، از ۲۶ آبان‌ماه به‌عنوان برنامه قله‌ای هفته بسیج آغاز شده و مرحله نهایی آن دوم آذرماه در محل برج میلاد تهران با معرفی تیم‌های برتر به کار خود پایان خواهد داد.

وی افزود: این رویداد در دو مرحله استانی و ملی طراحی شده است؛ به‌گونه‌ای که در مرحله استانی، موضوع «روایت پیشرفت استان و ایلام قوی» و در مرحله نهایی، محورهای «روایت امید و ایران قوی» مورد توجه قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام با اشاره به بخش‌های اصلی این رویداد تصریح کرد: جام رسانه‌ای امید در دو حوزه تولید محتوا و انتشار محتوا برگزار می‌شود و آثاری همچون گزارش مکتوب، مستند کوتاه، کلیپ موبایلی، موشن‌گرافیک، پادکست، پوستر، اینفوگرافیک، تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و سایر قالب‌های رسانه‌ای را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در بخش انتشار محتوا نیز میزان و کیفیت انتشار و بازنشر آثار در رسانه‌های رسمی و بسترهای ارتباطی و فضای مجازی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. کیفیت آثار تولیدی، تعداد محتواهای منتشرشده، میزان بازدید و بازخورد مخاطبان، تعداد پست‌ها و دیدگاه‌های ثبت‌شده از جمله شاخص‌های ارزیابی تیم‌های شرکت‌کننده در این رویداد است.

نظری با اشاره به ترکیب تیم منتخب رسانه‌ای استان ایلام گفت: پس از انتشار فراخوان انتخابی و ارزیابی آثار ارسالی، تیم پنج‌نفره استان ایلام با حضور آقای محمدرضا فرجی و خانم‌ها سودابه خانی، زهرا طیبی، طیبه پیشگو و فرزانه محمودی برای حضور در این رقابت ملی انتخاب شده است.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت تیم رسانه‌ای استان از صبح امروز با تولید و انتشار محتوا با محوریت روایت پیشرفت یکی از طرح‌های شاخص عمرانی و اقتصادی اجراشده در استان آغاز شده است و اعضای تیم در ادامه این رویداد، ظرفیت‌ها، اقدامات و دستاوردهای ایلام را در قالب‌های مختلف رسانه‌ای روایت خواهند کرد.

نظری با دعوت از جامعه رسانه‌ای استان برای حمایت از تیم منتخب ایلام اظهار کرد: از تمامی مدیران مسئول و سردبیران خبرگزاری‌ها، پایگاه‌های خبری، نشریات محلی و نمایندگی روزنامه‌های سراسری دارای صفحات و کانال‌های فعال در فضای مجازی، خبرنگاران، عکاسان، انسان‌رسانه‌ها، شهروندخبرنگاران و فعالان فضای مجازی دعوت می‌کنم با انتشار و بازنشر هدفمند تولیدات اعضای تیم پنج‌نفره استان، در انعکاس ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های ایلام و موفقیت نمایندگان رسانه‌ای استان در این رقابت ملی مشارکت کنند.

وی افزود: همراهی و هم‌افزایی رسانه‌های استان می‌تواند نقش مؤثری در تقویت جریان رسانه‌ای امیدآفرین و معرفی شایسته دستاوردهای ایلام در سطح ملی داشته باشد.