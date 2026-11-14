گروه استان‌ها - رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام با اشاره به شعار محوری جام امسال تحت عنوان «ایران هرچه قوی‌تر، روایت ایران هرچه قوی‌تر» اظهار کرد: جام رسانی مطابق سال‌های گذشته در دو حوزه تولید محتوا (متنی و دیجیتال) و انتشار محتوا برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان ایلام، «جواد نظری» رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام با اشاره به برگزاری رویداد «جام رسانه امید» اظهار کرد: امسال این جام با شمایلی متفاوت‌تر و با هدف امید و پیشرفت برگزار می‌شود. همان‌طور که از نامش پیداست، قرار است پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و کارهای عمرانی، زیربنایی و زیرساختی که در سطح کشور و در دوران مقدس جمهوری اسلامی انجام شده، توسط فعالان رسانه‌ای و مجازی به رشته تحریر درآید و با شگردهای حرفه‌ای در قالب‌های مختلف، نه تنها در زیست‌بوم استانی ایلام بلکه در سطح ملی و بین‌المللی (در بستر پیام‌رسان‌های خارجی) بازنمایی شود.

وی افزود: هدف از این اقدام، ایجاد امید و پیشرفت در میان افکار عمومی به‌ویژه قشر جوان و نوجوان است. در اسفندماه سال گذشته و همچنین امسال، شاهد حضور خودجوش مردم در حمایت از انقلاب اسلامی بودیم و قشر رسانه‌ای و فعال مجازی نیز حضور چشمگیر و مثمرثمری در این عرصه داشتند.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام تصریح کرد: قرار بر این است که امسال جام رسانی امید با «چاشنی» برگزاری رزمایش «جان‌فدایان رسانه مردمی» همراه باشد. استارت این رزمایش همزمان با جام رسانه امید زده می‌شود و به دنبال تشکیل گردان‌های رسانه‌ای خواهیم بود. قرار است هر کانون بسیج رسانه در سطح استان، یک گردان رسانه‌ای به استعداد ۱۶۸ نفر به نیابت از ۱۶۸ گل نوشکفته پرپر شده شهدای مدرسه شجری طیبه میناب تشکیل و سازماندهی کند.

وی ادامه داد: جام رسانه امید امسال با حضور ۳۱۳ نفر از فعالان رسانه‌ای داخلی و خارجی به نیابت از ۳۱۳ یار رسانه‌ای و فعال مجازی امام مهدی (عج) در روزهای یکم و دوم آذرماه در برج میلاد تهران برگزار می‌شود. در این جام حضوری، آموزش جان‌فدایان رسانه نیز برگزار و توسط تیم منتخب استان، کلاس‌های آموزشی پوشش داده می‌شود.

نظری با اشاره به فرایند ثبت‌نام گفت: علاوه بر دوستانی که در سامانه ثبت‌نام کرده‌اند، آن دسته از کنشگران فعال رسانه‌ای و مجازی که جان‌فدای ایران هستند نیز در بستر سایت «جی‌آر امید» ثبت‌نام خواهند شد و پس از مرحله ثبت‌نام، سازماندهی و کلاس‌های آموزشی برای آن‌ها برگزار می‌شود. این کلاس‌ها یا به شیوه همایشی با حضور مسئولین ارشد استانی برگزار می‌شود و یا به فراخور نیاز، افراد به گروه‌های چندنفره بر اساس رشته و قالب مورد علاقه‌شان تقسیم شده و آموزش‌ها در سطح خبرگزاری‌های استان ارائه می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این رزمایش با همکاری شورای اطلاع‌رسانی دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی و بسیج رسانه برگزار می‌شود. صدور گواهی برای تیم منتخب حاضر در تهران با امضای بسیج رسانه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شود و برای سایر آموزش‌دیدگان در استان نیز گواهی آموزشی صادر خواهد شد. باید تمام کارهای شناسایی، ثبت‌نام و آموزش گردان رسانه‌ای تا سیزدهم دی‌ماه با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری ایلام انجام شود.

رئیس سازمان بسیج رسانه استان ایلام در ادامه با اشاره به شعار محوری جام امسال تحت عنوان «ایران هرچه قوی‌تر، روایت ایران هرچه قوی‌تر» اظهار کرد: جام رسانی مطابق سال‌های گذشته در دو حوزه تولید محتوا (متنی و دیجیتال) و انتشار محتوا برگزار می‌شود. در بخش انتشار، مواردی همچون تعداد محتواهای تولیدشده، پست‌گذاری، بازنشر محتوا، اشتراک‌گذاری، بازخورد، بازدید و کامنت‌ها سنجیده و ارزیابی می‌شود.

وی افزود: امسال پیشنهادی به تهران ارائه دادیم مبنی بر اینکه سال گذشته ۳۶ ساعت به صورت رگباری محتوا تولید کردیم که حجم و سرعت بالای آن باعث کاهش کیفیت کار شد. بنابراین پیشنهاد دادیم اولویت این رویداد، «روایت پیشرفت استان» باشد و به جای ۳۶ ساعت، رویداد در چند روز برگزار شود. این پیشنهاد پذیرفته شد و قرار است روایت پیشرفت استان، شامل ترین‌ها و کارهای شاخص استان در حوزه‌های زیرساختی و اشتغال‌زایی مانند پتروشیمی ایلام، پالایشگاه گاز، کارخانه سیمان، سد سیمره، تونل کبیرکوه، کارخانه سیل‌کرد دره‌شهر و طرح گرمسیری (که باعث رونق کشاورزی شده) در قالب پوشش رسانه‌ای و تولید محتوای فاخر به تصویر کشیده شود.

نظری گفت: تا امشب هشتگ‌های رویداد قطعی می‌شود و تهران ابلاغ می‌کند. متأسفانه در بسیج رسانه همیشه احساس می‌کنیم بی‌نظمی چاشنی کار است و غیرقابل پیش‌بینی است. فعلاً هشتگ‌ها قطعی نشده و منتظریم که ابلاغ شود تا از فردا استارت انتشار را بزنیم.

وی شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های رسانه‌ای و مجازی مغفول مانده استان را یکی از کارکردهای این جام دانست و گفت: در طول سال با تعداد خاصی از فعالان رسانه‌ای ارتباط داریم، اما این جام باعث می‌شود به سراغ «انسان‌رسانه‌ها» ، «شهروند خبرنگاران» و «بلاگرها» نیز برویم. این جام فرصتی برای استفاده و شناسایی پتانسیل‌ها و به‌کارگیری آن‌هاست. اجازه داده شده که بلاگرها نیز در این رویداد حضور داشته باشند و حتی برای حضور در تهران می‌توان یک بلاگر همراه داشت.

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