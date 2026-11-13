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فرمانده انتظامی استان ایلام:

انهدام باند سارقان مسلح طلاجات میلیاردی در ایلام

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی استان ایلام از انهدام باند سه‌نفره سارقان مسلح و کشف ۲ قبضه سلاح جنگی، ۲ تیغه خشاب و مقادیری اموال مسروقه خبر داد و گفت: اعضای این باند در سرقت به عنف ۹۷۵ گرم طلا به ارزش تقریبی ۲۴۴ میلیارد ریال دست داشتند.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201563تاریخ انتشار: 6 بازدید۰

سارقان طلاجات

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سردار «روح‌اله گراوندی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف ۹۷۵ گرم طلا به ارزش تقریبی ۲۴۴ میلیارد ریال از یک منزل، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد یکی از اعضای این باند، از سارقان مسلح سابقه‌دار و سرکرده سرقت‌های مسلحانه بوده که دارای سوابق متعدد مجرمانه از جمله شرارت، معاونت در قتل، حمل مواد مخدر و تیراندازی به سمت مأموران انتظامی و شهروندان است.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده، اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند هر سه عضو این باند را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه و محل‌های مرتبط با متهمان، ۲ قبضه سلاح جنگی، ۲ تیغه خشاب، مقادیری فشنگ جنگی، مقادیر زیادی اموال مسروقه و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ کشف و توقیف شد.

 گراوندی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و اقرار به جرایم انتسابی، با صدور قرار قضائی روانه زندان شدند و اموال مسروقه نیز پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله قاطع با سارقان مسلح و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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برچسب ها

سارق حرفه ایپلیس ایلامدستگیری سارقان طلاجات

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