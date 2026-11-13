انهدام باند سارقان مسلح طلاجات میلیاردی در ایلام

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی استان ایلام از انهدام باند سه‌نفره سارقان مسلح و کشف ۲ قبضه سلاح جنگی، ۲ تیغه خشاب و مقادیری اموال مسروقه خبر داد و گفت: اعضای این باند در سرقت به عنف ۹۷۵ گرم طلا به ارزش تقریبی ۲۴۴ میلیارد ریال دست داشتند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سردار «روح‌اله گراوندی» فرمانده انتظامی استان ایلام اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره سرقت به عنف ۹۷۵ گرم طلا به ارزش تقریبی ۲۴۴ میلیارد ریال از یک منزل، شناسایی و دستگیری عاملان این سرقت به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: بررسی‌های تخصصی و اقدامات اطلاعاتی کارآگاهان نشان داد یکی از اعضای این باند، از سارقان مسلح سابقه‌دار و سرکرده سرقت‌های مسلحانه بوده که دارای سوابق متعدد مجرمانه از جمله شرارت، معاونت در قتل، حمل مواد مخدر و تیراندازی به سمت مأموران انتظامی و شهروندان است.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام تحقیقات گسترده، اقدامات اطلاعاتی و پیگیری‌های مستمر، موفق شدند هر سه عضو این باند را شناسایی و طی عملیاتی هدفمند دستگیر کنند.

وی با اشاره به کشفیات این عملیات، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه و محل‌های مرتبط با متهمان، ۲ قبضه سلاح جنگی، ۲ تیغه خشاب، مقادیری فشنگ جنگی، مقادیر زیادی اموال مسروقه و یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ کشف و توقیف شد.

گراوندی خاطرنشان کرد: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و اقرار به جرایم انتسابی، با صدور قرار قضائی روانه زندان شدند و اموال مسروقه نیز پس از طی مراحل قانونی به مالباختگان تحویل داده شد.

وی با تأکید بر عزم جدی پلیس برای مقابله قاطع با سارقان مسلح و مخلان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

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