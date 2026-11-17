گروه استان‌ها - دادستان مرکز استان ایلام از اعلام جرم علیه مدیرعامل شرکت NGL دهلران و مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل کارکنان این شرکت در محور دشت‌عباس – مورموری خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام ، «عبدالوهاب بخشنده» دادستان مرکز استان در تشریح روند رسیدگی قضایی به این حادثه گفت: بلافاصله پس از وقوع سانحه، دستورات لازم صادر و تحقیقات با کارشناسی دقیق انجام شد.

وی افزود: با توجه به وصول نظریه کارشناسان تصادفات و مفاد آن و همچنین مجموع تحقیقات میدانی و گزارش‌های واصله، اعلام جرم علیه مدیرعامل NGL دهلران و مدیرکل راهداری استان صورت گرفت.

دادستان مرکز استان ایلام تصریح کرد: رسیدگی به این پرونده با جدیت و در چارچوب قانون و با رعایت حقوق همه طرف‌ها پیگیری شده و نتایج تکمیلی تحقیقات متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های قضایی و انتظامی با دقت تمام در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه هستند، تاکید کرد: در صورت اثبات هرگونه کوتاهی، وفق مقررات برخورد قضایی با متخلفان صورت خواهد گرفت.

بخشنده با بیان اینکه حق و حقوق تمامی قربانیان و خانواده‌های آنان از طریق پیگیری‌های قانونی محفوظ بوده و از هیچ تلاشی برای اجرای عدالت در این پرونده دریغ نخواهیم کرد، در پایان گفت: پس از تکمیل تحقیقات کارشناسی، جزئیات دقیق‌تر حادثه به اطلاع عموم رسانده خواهد شد.