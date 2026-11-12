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تابناک گزارش می دهد:

ترمز بریدن تریلی در محور ایلام–مهران؛ راننده با شیب‌راهه ایمنی جان سالم به در برد + فیلم

گروه استان‌ها - تریلی حامل بار در محور ایلام - مهران به دلیل نقص فنی در ترمز با هوشیاری راننده به شیب راهه ایمنی هدایت و در بستر ماسه ای متوقف شد؛ حادثه خسارت جانی نداشت.

نویسنده: مجتبی قیطاسی

کد خبر: 4201400تاریخ انتشار: 3 بازدید۰

ترمز بریدن تریلی

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام یک دستگاه تریلی حامل بار در محور ایلام–مهران به دلیل نقص فنی در سیستم ترمز دچار حادثه شد که با هوشیاری راننده، خودرو به سمت شیب‌راهه ایمنی هدایت و با ورود به بستر ماسه‌ای راه فرار متوقف شد.

بر اساس این گزارش، خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه خسارت جانی در پی نداشت.


گفتنی است شیب‌راهه ویژه خودروهای سنگین توسط اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان ایلام در محور ایلام–مهران احداث شده است.

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برچسب ها

ترمز بریدن تریلیمحور ایلام به مهرانشیب راههراهداری ایلام

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