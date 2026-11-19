گروه استان‌ها - فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در ادامه از پیش‌بینی و اجرای ۶۴ عنوان برنامه در هفته بسیج در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با مشارکت نواحی، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و با محوریت حضور در میان مردم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ایلام سردار «سیدصادق حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با تشریح جایگاه و نقش این نهاد مردمی در عرصه‌های مختلف کشور، اظهار کرد: بسیج از یادگارهای ماندگار امام خمینی(ره) و یکی از پایه‌های راهبردی ملت ایران است که امروز به یک جریان زنده مردمی تبدیل شده و در بزنگاه‌های تاریخی، از دفاع و امنیت تا سازندگی، محرومیت‌زدایی و عرصه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرینی کرده است.

وی با بیان اینکه تفکر بسیجی بر پایه اعتقاد معنوی، ولایت‌مداری، مردم‌دوستی و عشق به میهن شکل گرفته است، افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری کشور به روحیه بسیجی نیاز دارد؛ روحیه‌ای که در آن مسئولیت‌پذیری بر منفعت شخصی، خدمت بر شعار، وحدت بر اختلاف و اقدام عملی بر ادعا مقدم باشد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با تأکید بر اینکه رسالت بسیج در کنار مردم بودن و پیگیری مطالبات آنان است، گفت: بسیج باید پناهگاه امید مردم و پیشگام حل مشکلات در عرصه‌های مختلف باشد. معرفی فرهنگ ایثار، شجاعت و ازخودگذشتگی بسیجیان به نسل امروز و آینده نیز وظیفه‌ای مهم برای همه ماست.

وی ادامه داد: اگر دیروز سنگر بسیج، دفاع از میهن بود، امروز سنگر خدمت به مردم و فردا میدان پیشگامی در مسیر پیشرفت و اقتدار جمهوری اسلامی است. این تفکر در طول سال‌های گذشته و به‌ویژه در تحولات و درگیری‌های اخیر، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ انسجام و ایستادگی کشور داشته است.

حسینی با اشاره به شرایط کشور و آنچه جنگ تحمیلی و فشارهای دشمن علیه ملت ایران خواند، تصریح کرد: دشمن با طرح‌های مختلفی از جمله ایجاد ناامنی، حمله به زیرساخت‌ها و مراکز علمی، آموزشی و درمانی، تحریم‌های اقتصادی، فشارهای دریایی و تلاش برای تضعیف نظام و تجزیه کشور وارد میدان شد، اما حضور مردم و نیروهای مسلح و روحیه بسیجی موجب ناکامی این برنامه‌ها شد.

وی با اشاره به بی‌اعتمادی جمهوری اسلامی ایران به آمریکا، خاطرنشان کرد: سابقه تاریخی رفتار آمریکا، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تحریم‌های چند دهه‌ای گرفته تا ترور دانشمندان و فرماندهان، نقض توافق‌ها و حمله نظامی در جریان مذاکرات، نشان داده است که نمی‌توان به تعهدات این کشور اعتماد کرد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با اشاره به خروج آمریکا از برجام و اقدامات نظامی این کشور علیه ایران، افزود: میان ملت ایران و آمریکا و رژیم صهیونیستی دریایی از خون شهدا وجود دارد و تا زمانی که مسئولیت این جنایت‌ها و خون‌های ریخته‌شده تعیین تکلیف نشود، اعتماد به دشمن معنایی نخواهد داشت.

وی با بیان اینکه ملت ایران در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کرده است، گفت: حضور مردم در صحنه و پشتیبانی آنان از نظام و نیروهای مسلح، یکی از عوامل مهم ناکامی دشمن در رسیدن به اهداف خود بوده است. این حضور و انسجام ملی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

حسینی با اشاره به توان دفاعی کشور اظهار کرد: یکی از افتخارات جمهوری اسلامی ایران اتکا به ظرفیت‌های داخلی در عرصه دفاعی است. بخش مهمی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز کشور با تکیه بر دانش متخصصان داخلی و تلاش دانشمندان متعهد و انقلابی تولید شده و این توانمندی در شرایط دشوار به کمک کشور آمده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه و تنگه هرمز، تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به توان داخلی و اقتدار نیروهای مسلح، توانسته است در برابر فشارهای نظامی و سیاسی دشمن ایستادگی کند و محاسبات قدرت‌های جهانی را با چالش مواجه سازد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام با اشاره به آمادگی کشور در حوزه تأمین نیازهای اساسی مردم گفت: با وجود فشارها و تهدیدهای دشمن، نیازهای عمومی کشور تأمین شده و ذخایر راهبردی و کالاهای اساسی نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد. بخش قابل توجهی از نیازهای کشور از طریق تولید داخلی تأمین می‌شود و تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و اختلال در زندگی مردم به نتیجه نرسیده است.

وی با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از کشور، افزود: ملت ایران با وجود شرایط دشوار، با وحدت و انسجام در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و این همبستگی، از ظرفیت‌های مهم جمهوری اسلامی در مقابله با توطئه‌هاست.

حسینی با اشاره به شعار هفته بسیج امسال با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران» ، بر ضرورت نقش‌آفرینی فعال رسانه‌ها در جنگ ترکیبی تأکید کرد و گفت: امروز دشمن در عرصه‌های سخت، نیمه‌سخت، شناختی و فرهنگی وارد میدان شده و رسانه‌ها در چنین شرایطی مسئولیت مهمی بر عهده دارند.

وی افزود: رسانه‌ها باید در کنار مردم، نظام و نیروهای مسلح باشند و با تولید محتوای مؤثر، ارزش‌های انقلاب اسلامی، روحیه سلحشوری ملت، ایثار نیروهای مسلح و فداکاری شهدا و جانبازان را به‌صورت مستمر در فضای مجازی و رسانه‌ای بازتاب دهند.

وی با بیان اینکه عملیات رسانه‌ای و تولید محتوای هدفمند باید متناسب با شرایط جنگ ترکیبی تقویت شود، خاطرنشان کرد: انتظار داریم فعالان رسانه‌ای با معرفی اقدامات بسیج و گفت‌وگو با بسیجیان، ابعاد مختلف تفکر بسیجی و خدمات این مجموعه را برای جامعه تبیین کنند.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در ادامه از پیش‌بینی و اجرای ۶۴ عنوان برنامه در هفته بسیج در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با مشارکت نواحی، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج و با محوریت حضور در میان مردم برگزار می‌شود.

وی دیدار با خانواده‌های معظم شهدا، بزرگداشت شهدای بسیج، اجرای برنامه‌های تلویزیونی، برگزاری مسابقات قوی‌ترین مردان عشایر کشور با حضور شرکت‌کنندگانی از استان‌های مختلف و اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی را از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این هفته عنوان کرد.

حسینی افزود: اجرای طرح‌های کمک مؤمنانه، آزادسازی زندانیان، افتتاح پروژه‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی، جهاد آبرسانی، فعالیت‌های پزشکی و خدمات‌رسانی به مناطق محروم نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت حل مسائل محلات و تقویت پایگاه‌های مقاومت، گفت: پیگیری مشکلات محله‌محور، بررسی مسائل مناطق مختلف با حضور مسئولان و تقویت ارتباط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی از دیگر برنامه‌هایی است که دنبال می‌شود. همچنین رویداد جامعه رسانه امید با مشارکت فعالان رسانه‌ای برگزار خواهد شد.

فرمانده سپاه امیرالمؤمنین(ع) استان ایلام در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح عملکرد یک‌ساله بسیج پرداخت و گفت: با وجود شرایط دشوار و تهدیدهای مختلف، فعالیت‌های بسیج در حوزه‌های امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی متوقف نشد و این مجموعه در کنار مردم به خدمات‌رسانی ادامه داد.

وی با اشاره به اجرای طرح «جان‌فدا» اظهار کرد: در قالب این طرح، ۱۳۷ نفر ثبت‌نام کردند و پس از شرکت در آموزش‌های مختلف، آمادگی خود را برای دفاع از کشور اعلام کردند.

حسینی افزود: ایجاد ایست‌وبازرسی‌ها، برقراری گشت‌های رضویون و اقدامات مرتبط با تأمین امنیت پایدار از جمله فعالیت‌هایی بود که در شرایط مختلف برای حفظ امنیت مردم انجام شد.

وی با اشاره به اقدامات بسیج در حوزه اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در این مدت، ۷۳ مورد تسهیلات بانکی برای ایجاد اشتغال و حمایت از متقاضیان در اختیار افراد واجد شرایط قرار گرفت.

فرمانده سپاه استان ایلام، برگزاری اردوهای جهادی، ارائه خدمات پزشکی، توزیع بسته‌های معیشتی، تهیه جهیزیه و مشارکت در تعمیر و احداث مسکن، حمام و سرویس‌های بهداشتی برای خانواده‌های نیازمند را از دیگر اقدامات بسیج عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به فعالیت‌های حوزه آب و کشاورزی، راهیان نور و برنامه‌های فرهنگی و تربیتی گفت: در طول سال گذشته، حدود ۴۴ هزار نفر از دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب در اردوهای راهیان نور حضور یافتند.

حسینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی نیز افزود: کاشت نهال در مناطق بیابانی و اجرای برنامه‌های مرتبط با احیای عرصه‌های طبیعی و حمایت از ظرفیت‌های کشاورزی و دامداری مناطق مختلف، از دیگر فعالیت‌های بسیج در استان بوده است.

وی با تأکید بر استمرار خدمات بسیج در عرصه‌های مختلف، از فعالان رسانه‌ای خواست با انعکاس دقیق و مستمر اقدامات این مجموعه، زمینه آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت‌ها و خدمات بسیج را فراهم کنند.

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