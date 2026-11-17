گروه استان‌ها - فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد با تاکید بر اینکه جنگ امروز ایران با دشمن، جنگی وجودی و ایدئولوژیک است، از برگزاری نخستین رزمایش بزرگ ۱۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» در این شهرستان خبر داد و گفت: بسیج در دو محور امنیت داخلی و امداد و پشتیبانی، نقش اساسی در جنگ چهل روزه ایفا کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، سرهنگ «احمد خدابنده» فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد، در نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب، دفاع مقدس، مدافع حرم، امنیت و سلامت، اظهار کرد: وجود شهدا باعث ماندگاری نظام و دین ما شده است و یاد و خاطره همه آنها را گرامی می‌داریم.

وی با اشاره به اینکه ۴۷ سال از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد، افزود: دشمن تمام توان خود را برای ضربه زدن به نظام به کار گرفته است، اما جنگ ما با آمریکا و اسرائیل بر سر خاک، آب یا نفت نیست، بلکه یک جنگ وجودی و ایدئولوژیک است و مبارزه ما بر سر فکر، عقیده و تشیع است و دشمن از سال ۵۷ تاکنون تمام تلاش خود را انجام داده است.



فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: پس از جنگ ۱۲ روزه، رهبر شهیدمان فرمودند اگر جنگ دیگری علیه ما انجام شود کل منطقه زیر آتش نیروهای مسلح ما خواهد رفت و در جنگ ۴۰ روزه این امر محقق شد، امروز دیگر صبر راهبردی نداریم و رهبر معظم انقلاب نیز تاکید فرمودند که جغرافیا برای ما معنا ندارد، برد موشک‌های ما از دو هزار کیلومتر به بیش از سه هزار و ۵۰۰ کیلومتر رسیده است و هیچ پایتخت و مرکز فرماندهی در منطقه، اروپا و دوردست برای دشمن امن نیست.

خدابنده با تاکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح، افزود: تمام پایگاه‌های موشکی ما امروز آماده اجرای دستور هستند و در بحث تنگه هرمز نیز شاهد تغییر معادلات به نفع ایران هستیم و دشمن اعتراف کرده که نیمی از پایگاه‌های موشکی ما بازسازی شده است.

وی در ادامه به پیشرفت‌های علمی کشور اشاره کرد و گفت: دشمن تصور می‌کرد با از بین بردن سایت‌های هسته‌ای، فعالیت‌های علمی ما متوقف می‌شود، اما اخیراً اسلامی اعلام کرد که ایران به مرحله راه‌اندازی اولین سیستم راکتور همجوشی هسته‌ای (فیوژن) دست پیدا کرده و جزو معدود کشورهای دارای این فناوری است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد در خصوص جبهه مقاومت، اظهار داشت: جبهه مقاومت امروز هماهنگ‌تر از همیشه با صبر راهبردی کار خود را پیش می‌برد و دشمن در شبکه‌های اجتماعی به دنبال تضعیف آن است، اما واقعیت میدان چیز دیگری را نشان می‌دهد و اعترافات مقامات امنیتی دشمن نیز گواه افزایش هماهنگی میان گروه‌های مقاومت است.

وی با اشاره به نقش مردم در اقتدار نظام تصریح کرد: آنچه به قدرت و تمامیت ارضی ما معنا داده، حضور مردم در میادین است و دشمن از موشک می‌ترسد، اما بیشتر از آن از پیوند میان مردم می‌ترسد و حضور ۲۶۱ شبه مردم در خیابان‌ها معادلات سیاسی دنیا را به هم زد و این در تاریخ ماندگار خواهد شد.

خدابنده در بخش دیگری از سخنان خود به نقش بسیج در جنگ اخیر اشاره کرد و گفت: بسیج در جنگ ۱۲ و ۴۰ روزه دو نقش اساسی داشت؛ نخست نقش امنیتی و مقابله با ناآرامی‌های داخلی که دشمن پس از جنگ ۱۲ روزه تلاش زیادی برای ایجاد ناامنی کرد، اما با ایست‌های بازرسی، گشت‌های محله‌محور و گشت‌های اطلاعاتی و عملیاتی بسیج خنثی شد و دوم، کمک‌های امدادی در کنار هلال احمر و اورژانس شامل آواربرداری، تخلیه منازل، تعمیرات و خدمات روانشناسی رایگان در مرکز مشاوره مهر بود.

وی افزود: پشتیبانی از هوافضا و نیروی زمینی نیز با حضور بسیجیان در شهرستان نظرآباد انجام شد که کمتر به آن پرداخته شده است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد در ادامه با اشاره به برنامه‌های هفته بسیج با شعار «بسیج، جانفدای ایران و امید مستضعفان» که از ۲۹ آبان تا ۶ آذر ادامه دارد، گفت: حضور ۵۰۰ نفری بسیجیان در نماز جمعه و میقات صالحین، نمایشگاه پوشاک ایرانی-اسلامی، برنامه هویت زن ایرانی، ویژه‌برنامه همسران و مادران شهدا در سالروز وفات حضرت ام‌البنین (س) ، تجلیل از بسیجیان و نخبگان، رژه موتوری گردان‌های بسیج، غبارروبی مزار شهدا، رویداد دیجیتال، مسابقات ورزشی و جشنواره ابوذر از جمله این برنامه‌ها است.

وی مهم‌ترین برنامه هفته بسیج را برگزاری نخستین رزمایش بزرگ ۱۰ هزار نفری «جانفدایان ایران» در شهرستان نظرآباد عنوان کرد و گفت: این رزمایش روز چهارشنبه چهارم آذرماه ساعت ۱۴ در بلوار شهید رئیسی برگزار می‌شود و نظرآباد نخستین شهرستانی است که این تجمع را در سطح استان البرز برگزار می‌کند.

خدابنده در پایان با تاکید بر نقش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی این برنامه از خبرنگاران خواست تا در انعکاس این رویداد همکاری لازم را داشته باشند و ابراز امیدواری کرد برنامه‌ای در شأن شهرستان نظرآباد و استان البرز برگزار شود.

جنگ رسانه، مهم‌ترین جبهه امروز

حجت‌الاسلام نورالله حسین‌پور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد، در ادامه نشست خبری به مناسبت هفته بسیج، طی سخنانی اظهار داشت: جنگ رسانه از مهم‌ترین جنگ‌ها است چرا که با افکار در ارتباط است و دشمن امروز تمرکز خود را بر گمراه کردن افکار عمومی گذاشته است.

وی با اشاره به هجمه‌های رسانه‌ای علیه جامعه، افزود: گروهی از جامعه هستند که هدفشان گمراهی افکار مردم است؛ مطالبی می‌گویند که حقیقت ندارد اما حقیقت‌گونه بیان می‌کنند و علم جامعه را هدف می‌گیرند و قرآن بینایی می‌دهد و پیامبر اکرم (ص) می‌فرماید کور بودن بهتر از این است که انسان بصیرت نداشته باشد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج شهرستان نظرآباد با اشاره به ماهیت جهانی بسیج، تصریح کرد: بسیج ایدئولوژی‌ای است که به تعبیر امام راحل (ره) ، جهانی خواهد شد و ثمره آن نیز جهانی می‌شود و دوره، دوره مهدویت و آخرالزمانی است و آنچه که بدست خواهد آمد، پیروزی اسلام بر تمام ایدئولوژی‌ها است.

حجت‌الاسلام حسین‌پور در پایان ابراز امیدواری کرد که در این دوره، همه روسفید و سربلند باشند.