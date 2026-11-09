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ارائه خدمات رایگان پزشکی به ساکنان ۶ محله هدف شبکه مدیریت محله‌محور در کلاک

گروه استان‌ها - مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز از برگزاری اردوی جهادی پزشکی در منطقه کلاک با هدف ارائه خدمات تخصصی و رایگان درمانی به ساکنان ۶ محله هدف شبکه مدیریت محله‌محور خبر داد.

کد خبر: 4200785تاریخ انتشار: 18 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «محمدجواد کاظمینی» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری البرز، با حضور در منطقه کلاک از روند اجرای اردوی جهادی پزشکی بازدید کرد.

این اردو با حضور تیمی از پزشکان متخصص و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی و پزشکی برگزار شد و طی آن، ساکنان ۶ محله هدف شبکه مدیریت محله‌محور از خدمات رایگان پزشکی بهره‌مند شدند.

این اقدام به همت گروه جهادی «خادمین امام زمان (عج)» و با حمایت معاونت اجتماعی سپاه امام حسین (ع) و مشارکت مدیران محلات به اجرا درآمد.

برگزاری این اردو در راستای توسعه خدمات سلامت‌محور، ارتقای سطح دسترسی ساکنان محلات به خدمات تخصصی پزشکی و بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های جهادی و مشارکت‌های مردمی برای پاسخگویی به نیازهای محلات هدف صورت گرفته است.

تقویت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، گروه‌های جهادی و مدیران محلات، از جمله رویکردهای مؤثر در پیشبرد شبکه مدیریت محله‌محور و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان به شمار می‌رود.

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