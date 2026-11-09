آزادی ۳۱ زندانی و اعطای مرخصی به ۵۶ نفر در بازدید ۱۶۰ قاضی از ندامتگاه مرکزی کرج

گروه استان‌ها - در بازدید رئیس کل و جمعی از قضات از ندامتگاه مرکزی کرج، ضمن گفت و گو با همه زندانیان و بررسی مشکلات، منجر به آزادی ۳۱ زندانی و اعطای مرخصی به ۵۶ نفر شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «حسین فاضلی هریکندی» رئیس کل دادگستری استان البرز ظهر روز جاری به همراه ۱۶۰ قاضی دادگستری کل استان البرز شامل تعدادی از معاونان رئیس کل، قضات تجدیدنظر، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی و معاونان ایشان و قضات دادسرا، دادگاه‌های بدوی و اجرای احکام مدنی و کیفری با حضور در ندامتگاه مرکزی کرج با همه زندانیان این ندامتگاه دیدار کردند.

رئیس کل دادگستری استان البرز در حاشیه این بازدید پنج ساعته که منجر به آزادی ۳۱ زندانی و اعطای مرخصی به ۵۶ زندانی شد با بیان اینکه این دیدارها بخشی از برنامه راهبردی، معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام کیفری دادگستری کل استان است اظهار کرد: در بازدید انجام شده ضمن گفت‌وگوی مستقیم با مددجویان، درخواست‌ها بررسی و حسب مورد دستورات مقتضی در موضوعاتی از قبیل تسریع در رسیدگی، پذیرش اعسار محکومان مالی و رد مال، مرخصی منتهی به آزادی، تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و تجویز پابند الکترونیک صادر شد.

وی با تاکید بر اینکه این برنامه بخشی از برنامه دوره ای «معاونت نظارت بر زندان و اجرای احکام کیفری دادگستری استان البرز» است، افزود: مددجویان در این دیدارها می‌توانند مشکلات و درخواست‌های خود را بی‌واسطه مطرح کنند و قضات نیز با شناخت دقیق‌تری از وضعیت او، موضوع را بررسی کنند.

فاضلی هریکندی همچنین گفت: ارزش این ارتباط در آن است که رسیدگی قضایی را از بررسی صرف اسناد فراتر می‌برد و توجه به کرامت انسانی را در کنار اجرای قانون قرار می‌دهد؛ به‌ویژه هنگامی که یک پیگیری به‌موقع بتواند بلاتکلیفی یا مانعی در مسیر رسیدگی زندانی برطرف کند.