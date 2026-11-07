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نماینده استان البرز تاکید کرد،

تناقض در توجیه ابقای وزرای ناکارآمد/ کابینه با اولویت معیشت مردم ساماندهی شود

گروه استان‌ها - نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با انتقاد از بلاتکلیفی وزارتخانه‌های دفاع، اطلاعات و نفت، خواستار معرفی وزیران پیشنهادی و تعیین تکلیف وزرای اقتصادی شد.

کد خبر: 4200356تاریخ انتشار: 36 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، دکتر «علیرضا عباسی» نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، در یادداشتی با انتقاد از بلاتکلیفی وزارتخانه‌های دارای سرپرست و طرح نشدن استیضاح برخی وزرای اقتصادی، خواستار رفع فشارها و تعارض منافع در معرفی گزینه‌های پیشنهادی برای وزارتخانه‌ها شد. 

وی در این یادداشت با اشاره به مخالفت برخی مسئولان و نمایندگان با استیضاح یا جابه‌جایی وزرای ناکارآمد در حوزه اقتصاد و معیشت، نوشت: استدلال مطرح‌شده این است که در شرایط حساس و جنگی، اداره وزارتخانه‌ها با سرپرست به صلاح کشور نیست.

نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس با طرح این پرسش که چگونه می‌توان این استدلال را با وضعیت برخی وزارتخانه‌های کلیدی تطبیق داد، اظهار کرد: وزارتخانه‌های دفاع، اطلاعات و نفت حدود هشت ماه است که با سرپرست اداره می‌شوند، اما استیضاح وزرایی که عملکرد آن‌ها با معیشت مردم ارتباط دارد، نباید در دستور کار مجلس قرار گیرد.

وی از سران قوای مجریه و مقننه خواست برای رفع این تناقض، فشارها و تعارض منافع را کنار بگذارند و هرچه سریع‌تر نسبت به معرفی وزیران پیشنهادی واجد شرایط مطابق قانون اقدام کنند. 

عباسی همچنین خواستار تصمیم‌گیری درباره جایگزینی وزرای حوزه معیشت از طریق استیضاح یا استعفا شد.

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