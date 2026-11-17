گروه استان‌ها - فرماندار شهرستان فردیس، در جمع نمازگزاران مسجدالنبی (ص) ، با تشریح اقدامات و برنامه‌های مدیریت شهرستان در حوزه حمل‌ونقل و توسعه زیرساخت‌ها، از پیگیری اجرای مسیر میان‌گذر و کنارگذر برای کاهش بار ترافیکی و بهبود دسترسی فردیس به جاده مخصوص و آزادراه تهران خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «حسین شیزرپور» فرماندار شهرستان فردیس با اشاره به مشکلات ترافیکی محدوده پل فردیس و مسیرهای منتهی به جاده مخصوص و آزادراه تهران اظهار کرد: با دستور استاندار محترم البرز، اجرای مسیری از محدوده انتهای شهرک وحدت و بلوار کشتارگاه در دستور کار قرار گرفته است تا ضمن کوتاه‌تر شدن مسیر تردد، بخشی از بار ترافیکی این محدوده کاهش یابد.

وی افزود: طرح پیشنهادی پس از بررسی و رفع برخی ملاحظات مربوط به نحوه ورود و خروج و دسترسی خودروها، با مساعدت مسئولان ذی‌ربط در مسیر تصویب قرار گرفته و مراحل قانونی آن، از جمله بررسی در کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری، باید طی شود، شهرداری نیز پیگیر تأمین اعتبار و اجرای این طرح است.

شیزرپور با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در حوزه تقسیمات کشوری و ضرورت صیانت از حقوق و محدوده شهرستان خاطرنشان کرد: فراهم شدن دسترسی مناسب‌تر فردیس به آزادراه و ایجاد ظرفیت‌هایی از جمله پایانه برون‌شهری برای شهرستان، از جمله اهداف این پیگیری‌هاست؛ موضوعی که می‌تواند در ساماندهی تردد و کاهش فشار ترافیکی ناشی از تمرکز مسیرهای ورودی و خروجی منطقه مؤثر باشد.

هدایت اعتبارات به سمت اجرای پروژه‌های اثرگذار و زیربنایی

فرماندار شهرستان فردیس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روند توسعه و اعتبارات اختصاص‌یافته به شهرستان گفت: در سال گذشته، مجموع اعتبارات تخصیص‌یافته به شهرستان فردیس به حدود ۹۶۰ میلیارد تومان رسید و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی هدفمند، منابع موجود به سمت اجرای طرح‌های اثرگذار و پروژه‌های زیربنایی هدایت شود.

وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات باید در محلات و مناطق نیازمند خدمات زیرساختی هزینه شود، از پیگیری اخذ مجوز برای تعریف پروژه‌های کلان در محدوده‌هایی از جمله سرحدآباد، سپیددشت و شهرک مهندسی زراعی خبر داد و افزود: رویکرد مدیریت شهرستان، تجمیع ظرفیت‌ها و هدایت اعتبارات به سمت طرح‌هایی است که بتوانند آثار ملموس‌تری در بهبود شرایط زندگی شهروندان داشته باشند.

شیزرپور با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای اولویت‌دار شهرستان تصریح کرد: هدف این است که با استفاده از ظرفیت اعتبارات موجود، زمینه اجرای پروژه‌هایی فراهم شود که علاوه بر رفع بخشی از کمبودهای زیرساختی، در مسیر توسعه و ارتقای خدمات عمومی در فردیس نقش مؤثری ایفا کنند.