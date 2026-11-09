در ۷ ماه نخست سالجاری؛
هوای کرج پاکتر از سال گذشته شد؛ ۲۲ روز هوای سالم بیشتر
گروه استانها - معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز از بهبود وضعیت شاخص کیفیت هوای شهر کرج در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، «حمیدرضا لشگری» معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به آمار ثبتشده شاخص کیفیت هوای شهر کرج اظهار کرد: بررسی وضعیت روزانه کیفیت هوا از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه سال جاری نشان میدهد که مجموع روزهای دارای هوای پاک و قابل قبول در کرج به ۱۹۳ روز رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۱ روز بوده است.
وی افزود: بر اساس این آمار، در هفت ماهه امسال، کرج پنج روز هوای پاک، ۱۸۸ روز هوای قابل قبول، ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و چهار روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.
معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تعداد روزهای پاک ۶ روز، قابل قبول ۱۶۵ روز، ناسالم برای گروههای حساس ۳۸ روز، ناسالم چهار روز، بسیار ناسالم یک روز و خطرناک ۲ روز ثبت شده بود.
وی در ادامه تصریح کرد: مقایسه این آمار بیانگر افزایش ۲۲ روزه مجموع روزهای دارای کیفیت هوای پاک و قابل قبول و کاهش ۲۲ روزه روزهای دارای کیفیت هوای ناسالم برای گروههای حساس و سطوح بالاتر آلودگی در شهر کرج است.
لشگری همچنین گفت: اگرچه این آمار نشاندهنده بهبود وضعیت کیفیت هوای کرج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است اما همچنان کاهش آلایندههای هوا و کنترل منابع انتشار، از اولویتهای مهم محیط زیست استان به شمار میرود و تحقق هوای پاک و سالم مستلزم استمرار اقدامات مؤثر و همکاری همه دستگاههای مسوول است.
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