به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «حمیدرضا لشگری» معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به آمار ثبت‌شده شاخص کیفیت هوای شهر کرج اظهار کرد: بررسی وضعیت روزانه کیفیت هوا از ابتدای فروردین تا پایان مهرماه سال جاری نشان می‌دهد که مجموع روزهای دارای هوای پاک و قابل قبول در کرج به ۱۹۳ روز رسیده؛ در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱۷۱ روز بوده است.

وی افزود: بر اساس این آمار، در هفت ماهه امسال، کرج پنج روز هوای پاک، ۱۸۸ روز هوای قابل قبول، ۱۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و چهار روز هوای ناسالم را تجربه کرده است.

معاون محیط زیست انسانی اداره کل حفاظت محیط زیست استان البرز، ادامه داد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، تعداد روزهای پاک ۶ روز، قابل قبول ۱۶۵ روز، ناسالم برای گروه‌های حساس ۳۸ روز، ناسالم چهار روز، بسیار ناسالم یک روز و خطرناک ۲ روز ثبت شده بود.

وی در ادامه تصریح کرد: مقایسه این آمار بیانگر افزایش ۲۲ روزه مجموع روزهای دارای کیفیت هوای پاک و قابل قبول و کاهش ۲۲ روزه روزهای دارای کیفیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و سطوح بالاتر آلودگی در شهر کرج است.

لشگری همچنین گفت: اگرچه این آمار نشان‌دهنده بهبود وضعیت کیفیت هوای کرج در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است اما همچنان کاهش آلاینده‌های هوا و کنترل منابع انتشار، از اولویت‌های مهم محیط زیست استان به شمار می‌رود و تحقق هوای پاک و سالم مستلزم استمرار اقدامات مؤثر و همکاری همه دستگاه‌های مسوول است.