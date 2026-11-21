به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «داریوش باقرجوان» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز، در حاشیه مراسم بهره برداری از پروژه مسیر دسترسی محلی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این پروژه به طول یک‌ونیم کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان، با هدف فعال‌سازی ظرفیت قابل استفاده آزادراه همت (شهدای البرز) ، کاهش بار ترافیکی آزادراه تهران–کرج و تسهیل تردد و بهبوددسترسی‌های ارتباطی در محدوده شهر کرج ظرف مدت دوماه احداث شده است.

وی افزود: این مسیر با برقراری ارتباط مستقیم میان بلوار جانبازان کرج و آزادراه شهید سلیمانی در مسیر رفت و برگشت، تا زمان اتمام عملیات ترمیم پل شهید رییسی، دسترسی آسان‌تر و تردد روان‌تر وسایل نقلیه را برای کاربران جاده ای فراهم می‌کند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز، خاطرنشان کرد: اجرای این پروژه در راستای توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل جاده‌ای، ارتقای شبکه ارتباطی و کاهش بار ترافیکی آزادراه تهران–کرج انجام شده است و با بهره‌برداری از آن، ضمن تسهیل تردد شهروندان و کاربران جاده‌ای، از ظرفیت‌های موجود شبکه آزادراهی منطقه به شکل مطلوب‌تری استفاده خواهد شد.