گروه استان‌ها - هفته جهانی آگاه‌سازی مصرف آنتی‌بیوتیک‌ها از ۲۷ آبان تا ۳ آذر برگزار می‌شود؛ دانشگاه علوم پزشکی البرز با تأکید بر شعار «سلامت واحد، اقدام واحد» ، از شهروندان خواست آنتی‌بیوتیک را فقط با تجویز پزشک مصرف کنند و داروی باقی‌مانده را به دیگران ندهند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز ، «شهرام صیادی» رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز، با هشدار درباره گسترش مقاومت میکروبی اظهار کرد: مصرف نادرست آنتی‌بیوتیک‌ها می‌تواند اثربخشی این داروها را کاهش دهد و درمان برخی عفونت‌ها را دشوارتر کند؛ مسئله‌ای که فقط به بیمارستان‌ها محدود نیست و به رفتار دارویی همه افراد جامعه ارتباط دارد.

وی با اشاره به شعار امسال هفته، «سلامت واحد، اقدام واحد» ، افزود: سلامت انسان، حیوان و محیط‌زیست به یکدیگر پیوسته است؛ بنابراین مقابله با مقاومت میکروبی به همکاری مردم، پزشکان، داروسازان، مراکز درمانی و بخش‌های مرتبط با سلامت حیوانات و محیط‌زیست نیاز دارد.

دکتر صیادی یکی از خطاهای رایج را مصرف آنتی‌بیوتیک برای بیماری‌های ویروسی دانست و تأکید کرد: آنتی‌بیوتیک‌ها بر باکتری‌ها اثر می‌گذارند، نه ویروس‌ها؛ بنابراین در سرماخوردگی و آنفلوآنزای ویروسی، مصرف خودسرانه این داروها کمکی به بهبود نمی‌کند و می‌تواند عوارض دارویی و افزایش مقاومت میکروبی را در پی داشته باشد. تشخیص علت بیماری و نیاز به آنتی‌بیوتیک بر عهده پزشک است.



وی از شهروندان خواست آنتی‌بیوتیک را از نسخه قبلی، توصیه اطرافیان یا داروی باقی‌مانده در منزل مصرف نکنند و برای بیماری مشابه نیز از داروی فرد دیگری استفاده نکنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز با بیان اینکه مصرف آنتی‌بیوتیک باید دقیقاً مطابق دستور پزشک باشد، توصیه کرد شهروندان:



- دارو را با مقدار و فاصله زمانی تجویزشده مصرف کنند؛

- درمان را خودسرانه قطع، طولانی یا تکرار نکنند و در صورت بروز عارضه یا پرسش، با پزشک یا داروساز مشورت کنند؛

- داروی باقی‌مانده را نگه ندارند و به دیگران ندهند؛

- آنتی‌بیوتیک را بدون نسخه از داروخانه درخواست نکنند.

وی افزود: پزشکان با تجویز منطقی و داروسازان با ارائه راهنمایی روشن درباره نحوه مصرف، نقش مهمی در پیشگیری از مصرف نادرست دارند. فروش آنتی‌بیوتیک بدون نسخه نیز ممنوع است و رعایت این ضوابط برای حفاظت از سلامت جامعه ضرورت دارد.

دکتر صیادی در پایان خاطرنشان کرد: مقاومت میکروبی پدیده‌ای تدریجی است، اما پیامدهای آن می‌تواند برای همه محسوس باشد؛ از طولانی‌شدن درمان و نیاز به داروهای قوی‌تر تا افزایش هزینه‌های درمان. شهروندان برای پرسش درباره مصرف دارو می‌توانند با مرکز اطلاع‌رسانی دارو و سموم از طریق شماره ۱۹۰ تماس بگیرند.