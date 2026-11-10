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پشت پرده فعالیت شرکت هرمی در هشتگرد/ ۱۵ نفر دستگیر شدند

گروه استان‌ها - فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از اعضای یک ‏شرکت هرمی در شهر جدید هشتگرد این شهرستان خبر داد.

کد خبر: 4201022تاریخ انتشار: 33 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، سرهنگ «سید امین موسوی» فرمانده انتظامی ساوجبلاغ در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی و اخاذی از افراد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.

وی افزود: پلیس آگاهی با تشکیل اکیپی از ماموران زبده وارد عمل شد و با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.

این مسئول انتظامی تصریح کرد: با حضور ماموران در محل و در تحقیقات و بررسی‌های لازم مشخص شد این افراد از اتباع غیر مجاز بوده و به صراحت به فعالیت و عضویت گیری در یک شرکت هرمی اعتراف و در بازرس از محل حضور این افراد مقداری جزوات آموزشی، کیس کامپیوتر و تلفن همراه کشف شد.

سرهنگ موسوی خاطر نشان کرد: در این خصوص ۱۵ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: پیشنهاد دعوت به کار و استخدام با درآمد زیاد یکی از ترفندهای شرکت‌های هرمی است.

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دستگیریشرکت هرمیساوجبلاغ

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