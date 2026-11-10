پشت پرده فعالیت شرکت هرمی در هشتگرد/ ۱۵ نفر دستگیر شدند
گروه استانها - فرمانده انتظامی ساوجبلاغ از شناسایی و دستگیری ۱۵ نفر از اعضای یک شرکت هرمی در شهر جدید هشتگرد این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان البرز، سرهنگ «سید امین موسوی» فرمانده انتظامی ساوجبلاغ در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت یک شرکت هرمی و اخاذی از افراد، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی شهرستان ساوجبلاغ قرار گرفت.
وی افزود: پلیس آگاهی با تشکیل اکیپی از ماموران زبده وارد عمل شد و با هماهنگی مقام قضایی به محل مورد نظر اعزام شدند.
این مسئول انتظامی تصریح کرد: با حضور ماموران در محل و در تحقیقات و بررسیهای لازم مشخص شد این افراد از اتباع غیر مجاز بوده و به صراحت به فعالیت و عضویت گیری در یک شرکت هرمی اعتراف و در بازرس از محل حضور این افراد مقداری جزوات آموزشی، کیس کامپیوتر و تلفن همراه کشف شد.
سرهنگ موسوی خاطر نشان کرد: در این خصوص ۱۵ نفر دستگیر و با تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان ساوجبلاغ خاطرنشان کرد: پیشنهاد دعوت به کار و استخدام با درآمد زیاد یکی از ترفندهای شرکتهای هرمی است.
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