کشف ۲.۵ کیلوگرم تریاک در دهگلان؛ ۲ نفر دستگیر شدند
گروه استانها - فرمانده انتظامی دهگلان از کشف ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک در بازرسی از یک دستگاه خودروی باری خبر داد و گفت: در این عملیات دو نفر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، سرهنگ «محسن آذرهمایون» ، فرمانده انتظامی شهرستان دهگلان، از کشف محموله مواد مخدر در این شهرستان خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر قصد افرادی برای انتقال و فروش مقادیری مواد مخدر در داخل شهر، موضوع در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه خودروی باری حامل مواد مخدر را شناسایی کردند و با هماهنگی مرجع قضایی، این خودرو را توقیف کردند.
فرمانده انتظامی دهگلان ادامه داد: در بازرسی از خودروی توقیفشده، ۲ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد و در این رابطه دو نفر دستگیر شدند.
آذرهمایون با اشاره به تشکیل پرونده و ارجاع متهمان به مرجع قضایی، از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت افراد در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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