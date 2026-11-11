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گزارش اختصاصی تابناک؛

ماجرای ضرب‌وشتم دانش‌آموز در مدرسه سنندج؛ مدیرکل آموزش‌وپرورش شخصاً پیگیر شد

گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان در واکنش به ادعای ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز توسط معلم در یکی از مدارس سنندج، از پیگیری جدی این موضوع خبر داد و تأکید کرد که با معلم خاطی برخورد خواهد شد.

کد خبر: 4201346تاریخ انتشار: 42 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، انتشار ادعای ضرب‌وشتم یک دانش‌آموز در یکی از مدارس سنندج، واکنش خانواده این دانش‌آموز را به دنبال داشته است.

بر اساس توضیحات منتشرشده از سوی خانواده این دانش‌آموز، فرزندشان امروز در مدرسه مورد ضرب‌وشتم یکی از معلمان قرار گرفته و از ناحیه صورت دچار آسیب شده است.

والدین این دانش‌آموز همچنین مدعی شده‌اند که این اتفاق برای دومین بار رخ داده و پیش از این نیز فرزندشان از سوی همین معلم مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته است.

در همین رابطه، سیدفواد حسینی، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک با تأکید بر ضرورت بررسی دقیق این اتفاق، اظهار کرد: حتماً این موضوع را پیگیری خواهم کرد و در صورت احراز تخلف، با معلم خاطی برخورد خواهد شد.

وی تأکید کرد که شخصاً مطالبه‌گر اصلی این موضوع خواهد بود تا ابعاد حادثه به‌صورت دقیق بررسی و موضوع از مسیر قانونی و اداری پیگیری شود.

اکنون انتظار می‌رود آموزش‌وپرورش استان با بررسی فوری اظهارات خانواده، وضعیت دانش‌آموز و ابعاد حادثه، ضمن روشن شدن واقعیت ماجرا، از تکرار چنین اتفاقاتی در محیط‌های آموزشی جلوگیری کند.

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برچسب ها

دانش آموزضرب و شتم دانش آموز سنندجیمدرسه سنندج

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