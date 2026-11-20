گروه استان‌ها ـ معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با قدردانی از حضور مستمر مردم بیجار در اجتماعات شبانه گفت: مردم، مسئولان و رزمندگان با اتحاد مقدس در کنار یکدیگر پای ایران ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، اجتماع مردمی دویست‌وشصت‌وچهارمین شب ایستادگی و همبستگی مردم بیجار گروس، پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۵، با حضور علی‌اکبر ورمقانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان، کاظم کاظمی فرماندار بیجار، حجت‌الاسلام خورشیدی امام جمعه شهرستان، جمعی از مسئولان و اقشار مختلف مردم در میدان آیت‌الله فاضل گروسی برگزار شد.

علی‌اکبر ورمقانی در این اجتماع با ابراز خرسندی از حضور در جمع مردم بیجار اظهار کرد: برای سومین بار در طول ۲۶۴ شب گذشته در میان مردم غیور و ولایت‌مدار این شهرستان حضور پیدا می‌کنم و از نزدیک شاهد همراهی و حضور ارزشمند آنان هستم.

وی با قدردانی از مشارکت مستمر مردم کردستان، به‌ویژه مردم بیجار افزود: مردم این استان طی ۲۶۴ شب گذشته با حضور پرشور و مستمر خود، پایبندی و عزمشان را برای دفاع از ایران عزیز نشان داده‌اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کردستان با اشاره به نقش مردم، مسئولان و رزمندگان در دفاع از کشور تصریح کرد: امروز سه ضلع میدان، خیابان و مسئولان در کنار یکدیگر قرار دارند و با اتحاد مقدس پای نظام، آرمان‌های انقلاب، ایران عزیز و جمهوری اسلامی ایستاده‌اند.

ورمقانی تأکید کرد: با تکیه بر این اتحاد و همبستگی، مسیر ایستادگی را ادامه خواهیم داد و تا نابودی کامل دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و حامیان آنان، در صحنه حضور خواهیم داشت.

تداوم ۲۶۴ شب اجتماعات مردمی در بیجار گروس، جلوه‌ای از همبستگی و حضور مستمر مردم در دفاع از ایران عزیز است.