به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، بر اساس پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان، امروز جمعه ۲۹ آبان‌ماه، رشد ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در بخش‌هایی از نیمه غربی استان احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

بر اساس این گزارش، روزهای شنبه و یکشنبه شرایط جوی استان پایدار خواهد بود و تغییرات محسوسی در وضعیت آب‌وهوا پیش‌بینی نمی‌شود.

همچنین از روز دوشنبه موجی از سطح استان عبور خواهد کرد که در برخی نقاط با رگبارهای پراکنده همراه خواهد بود.

طبق پیش‌بینی هواشناسی، دمای هوای استان طی سه روز آینده تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

در پیش‌بینی پنج‌روزه هواشناسی، برای سنندج در روز جمعه دمای ۱۹ درجه سانتی‌گراد به‌عنوان بیشینه و ۸ درجه به‌عنوان کمینه دما پیش‌بینی شده است.

این شرایط جوی برای شهرهای مختلف استان از جمله بانه، سقز، مریوان، بیجار، قروه، کامیاران، دیواندره، سروآباد، زرینه، نساره و هزارکانیان نیز با تفاوت‌هایی در میزان دما و شرایط بارندگی پیش‌بینی شده است.