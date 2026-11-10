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بارش‌ها در کردستان ۶۷ درصد افزایش یافت؛ سروآباد و مریوان رکورددار شدند

گروه استان‌ها - میزان بارندگی در استان کردستان از ابتدای سال زراعی جاری تا ۱۷ آبان‌ماه به ۸۲.۴ میلی‌متر رسیده که نسبت به میانگین بلندمدت ۶۷ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ بر اساس اعلام هواشناسی، تمامی شهرستان‌های استان بارشی بیش از حد نرمال ثبت کرده‌اند.

کد خبر: 4201106تاریخ انتشار: 12 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، بارش‌های پاییزی در استان کردستان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون افزایش قابل توجهی داشته و آمارهای هواشناسی از رشد ۶۷ درصدی میزان بارندگی‌ها نسبت به میانگین بلندمدت حکایت دارد.

«خسرو سیف‌پناهی» ، معاون توسعه پیش‌بینی و مخاطرات جوی اداره‌کل هواشناسی کردستان، با اشاره به آخرین اطلاعات ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان اظهار کرد: از ابتدای سال زراعی جاری، اول مهرماه ۱۴۰۵، تا ۱۷ آبان‌ماه، میانگین بارش استان به ۸۲.۴ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت بارندگی در مدت مشابه، معادل ۴۹.۴ میلی‌متر، افزایش ۶۷ درصدی را نشان می‌دهد.

معاون توسعه پیش‌بینی و مخاطرات جوی هواشناسی کردستان همچنین با اشاره به وضعیت بارندگی در مقایسه با سال زراعی گذشته اعلام کرد: در مدت مشابه سال گذشته هیچ بارشی در آمارهای ثبت‌شده استان به ثبت نرسیده بود.

بر اساس اعلام هواشناسی کردستان، تمامی شهرستان‌های استان در بازه زمانی مورد بررسی بارشی بیشتر از میانگین نرمال داشته‌اند و شهرستان‌های سروآباد و مریوان نیز در میان مناطق استان، رکورددار بارندگی بوده‌اند.

افزایش بارش‌ها در کردستان می‌تواند نویدبخش بهبود وضعیت منابع آبی و شرایط بخش کشاورزی باشد؛ موضوعی که تداوم آن در ماه‌های پیش‌رو و مدیریت صحیح منابع آب، اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

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بارندگیکردستان ایرانمدیر کل هواشناسی کردستان

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