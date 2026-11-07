گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی کردستان از تداوم بارش‌های پراکنده در استان تا روز دوشنبه خبر داد و گفت: با توجه به شدت بارندگی‌ها، شهروندان از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

«رحیم صدیقی»، مدیرکل هواشناسی استان کردستان، در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی، اداره‌کل هواشناسی از روز دوشنبه اطلاع‌رسانی‌های لازم را آغاز کرد و روز چهارشنبه هشدار نارنجی برای سراسر استان صادر شد.





وی افزود: با بررسی شرایط جوی و تشدید فعالیت سامانه بارشی، روز پنجشنبه برای برخی مناطق استان از جمله مریوان، سروآباد، کامیاران و بخش‌هایی از جنوب‌غرب سنندج و دهگلان هشدار قرمز صادر شد.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به بارش‌های قابل‌توجه در مناطق مختلف استان گفت: این سامانه بارشی همچنان در سطح استان فعال است و شدت بارش‌ها تا اواخر امشب ادامه خواهد داشت، اما از ساعات ابتدایی صبح فردا به‌تدریج از شدت بارندگی کاسته می‌شود.

صدیقی ادامه داد: با وجود کاهش شدت بارش‌ها، بارندگی‌های پراکنده طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در برخی مناطق استان دور از انتظار نیست و در مناطق مرتفع و سردسیر نیز احتمال بارش برف وجود دارد.

وی درباره بیشترین میزان بارندگی ثبت‌شده در استان بیان کرد: بر اساس آمار ثبت‌شده تا ساعت ۱۵:۳۰ امروز، منطقه اورامان‌تخت با ۱۴۵ میلی‌متر بارندگی بیشترین میزان بارش را به خود اختصاص داده و پس از آن، سنندج با ۱۰۷ میلی‌متر در رتبه بعدی قرار دارد. همچنین میزان بارش در مریوان نیز حدود ۹۷ میلی‌متر گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی کردستان با اشاره به مناطق کم‌بارش استان خاطرنشان کرد: شهرستان‌های سقز، دیواندره و بیجار از جمله مناطقی هستند که در این سامانه بارشی میزان بارندگی کمتری را تجربه کرده‌اند.

صدیقی با تأکید بر رعایت نکات ایمنی از سوی شهروندان تصریح کرد: با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع سیلاب، مردم به‌ویژه امشب از توقف و استقرار در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و همچنین به دلیل احتمال وقوع رعدوبرق و صاعقه، از حضور در ارتفاعات و مناطق مرتفع پرهیز داشته باشند.

وی در پایان با اشاره به احتمال ورود سامانه بارشی جدید به استان گفت: از روز چهارشنبه هفته آینده احتمال ورود موج بارشی دیگری به کردستان وجود دارد که در حال حاضر ضعیف پیش‌بینی شده است؛ با توجه به کاهش دما، در صورت تقویت این سامانه احتمال بارش برف نیز وجود دارد و اطلاع‌رسانی‌های تکمیلی در روزهای آینده انجام خواهد شد.



