استاندار کردستان تأکید کرد؛
صرفهجویی در مصرف انرژی، ضرورت جدی دستگاههای اجرایی است
گروه استانها ـ استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی و مقابله با ناترازیها، خواستار همکاری جدی تمامی دستگاههای اجرایی استان با کارگروه بهینهسازی مصرف انرژی شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «آرش زرهتن لهونی» در جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان کردستان اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور و ناترازیهای موجود، صرفهجویی در مصرف انرژی یک ضرورت جدی است و همه دستگاههای اجرایی باید نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.
وی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر کاهش مصرف انرژی افزود: مدیریت مصرف، بهویژه در دستگاههای دولتی، از موضوعات مهم و مورد تأکید دولت است و باید با جدیت دنبال شود.
استاندار کردستان همچنین با قدردانی از تلاش مجموعه شورای تأمین، نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاههای اجرایی در جریان جنگ تحمیلی اخیر گفت: همه مدیران و کارکنان دستگاهها در شرایط دشوار با تلاش شبانهروزی پای کار بودند و مردم نیز با صبر، مقاومت و همراهی خود نقش ارزشمندی ایفا کردند.
زرهتن لهونی در ادامه با اشاره به برگزاری متفاوت جشنواره شهید رجایی امسال اظهار کرد: در این دوره تلاش شد دستگاههایی که در شرایط جنگی، بهویژه در حوزههای امدادی، درمانی و خدماترسانی نقش مؤثرتری داشتند، مورد تقدیر قرار گیرند؛ البته این انتخاب به معنای نادیده گرفتن تلاش سایر دستگاهها نیست و قدردان زحمات همه مجموعهها هستیم.
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