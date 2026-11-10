گروه استان‌ها - استاندار فارس، با اشاره به نشست‌های اخیر در تهران، بر ضرورت ساماندهی و مدیریت مصرف انرژی برای جلوگیری از آسیب به صنایع و بخش‌های مولد تأکید کرد و گفت: تمهیدات جدیدی در این زمینه تدوین شده که به‌زودی به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس؛ «حسینعلی امیری» نماینده عالی دولت در استان فارس، در نشست کارگروه مدیریت مصرف انرژی این استان، با اشاره به نشست دوم با رئیس‌جمهور و توافق‌نامه جامع میان وزیران دستگاه‌های ذی‌ربط، حداقل میزان کاهش مصرف گاز طبیعی، برق و سوخت را ۱۵ درصد برشمرد و اضافه کرد: تکالیف متعددی از جمله تقویت و گسترش سهم ناوگان حمل‌ونقل عمومی در سفرهای درون‌شهری و حومه‌ای تعیین شده است.

وی گفت: اجرای این الگو بر اصولی چون هم‌افزایی همه‌جانبه ظرفیت‌های اجرایی، ایجاد تحول سنجش‌پذیر، مردمی‌سازی فرایند بهینه‌سازی و جلب مشارکت آحاد جامعه استوار است.

نقش رسانه‌ها و ظرفیت فضای مجازی در فرهنگ‌سازی

امیری به اهمیت فراگیر رسانه‌ها و تولید محتوای هوشمندانه اشاره کرد و گفت: گرچه بازتاب اقدامات از طریق رسانه ملی و مطبوعات و سایر رسانه‌های رسمی ضروری به شمار می‌رود، اما بخش وسیعی از افکار عمومی اطلاعات روزمره خود را از بسترهای مجازی دریافت می‌کنند؛ ازاین‌رو نباید ظرفیت فضای مجازی را دست‌کم گرفت.

وی افزود: علاوه بر این، بهره‌گیری از توان اثرگذار ائمه جمعه و جماعت، مساجد، پایگاه‌های بسیج، هیات‌های مذهبی و تشکل‌های مردم‌نهاد نقشی بنیادین در نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی ایفا می‌کند و معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس ماموریت دارد اجرای این راهبرد محله‌محور را با محوریت مساجد سازماندهی کند.

ارکان مدل ابلاغی بهینه‌سازی مصرف انرژی

استاندار فارس، فرهنگ‌سازی عمومی، ارتقای فناوری و نوسازی سامانه‌ها، کاهش هدررفت در خطوط توزیع، جایگزینی فناوری‌های کم‌مصرف، نوسازی وسایل نقلیه فرسوده، دوگانه‌سوز کردن خودروها و اعطای مشوق‌های مالی هدفمند را از ارکان این مدل ابلاغی دانست و بیان کرد: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید نقشه راهی شفاف، کمیت‌پذیر و مبتنی بر پایش و ارزیابی مستمر تدوین کنند تا وضعیت کنونی و نقطه هدف مصرف کاملا روشن باشد.

شیراز پایلوت «شهر هوشمند انرژی» می‌شود

استاندار فارس همچنین از انتخاب کلان‌شهر شیراز یا بخش‌هایی از آن به عنوان پایلوت اجرای الگوی بهینه‌سازی مصرف و «شهر هوشمند انرژی» خبر داد.

مدیران موظف به رعایت سخت‌گیرانه مصرف هستند

امیری با اشاره به رفتار پیشگامانه مسئولان در صرفه‌جویی و یادآوری دستور اکید رئیس‌جمهور در پرهیز از مصرف غیرضروری، یادآور شد: مدیران موظف به رعایت سخت‌گیرانه مصرف هستند؛ پذیرفتنی نیست که جامعه به صرفه‌جویی فراخوانده شود، اما در ادارات دولتی انضباط رعایت نشود.

قطع انشعاب ادارات متخلف؛ دستوری قطعی به مجموعه‌های ناظر

استاندار فارس گفت: گروه‌های نظارت و بازرسی باید از ساختمان‌های اداری آغاز کنند و هر اداره‌ای که اصول مصرف را رعایت نکند، بلافاصله با قطع انشعاب‌های آب، برق، گاز یا سهمیه سوخت مواجه خواهد شد؛ این تصمیم دستوری قطعی به مجموعه‌های ناظر است.

توقف چرخ تولید به دلیل ناترازی انرژی پذیرفتنی نیست

وی در خصوص مدیریت سوخت نیروگاه‌ها و مصرف خانگی یادآور شد: با اصلاح روندها و هدایت صحیح مصرف در بخش خانگی و نیروگاهی، گام مهمی در مهار ناترازی گاز برداشته می‌شود؛ مدیران نیروگاه‌ها باید ارقام مصرف را به شاخص‌های منطقی برسانند و زمان‌بندی مشخصی برای رسیدن به اهداف تعیین شود.

استاندار فارس کودکستان‌ها، آموزشگاه‌های پیش‌دبستانی و دبستان را از پاره‌ای محدودیت‌ها مستثنا دانست و اضافه کرد: البته این تصمیم به معنای رهاسازی نبوده و تذکرهای ارشادی به منظور مصرف منطقی توسط مسئولان آموزش‌وپرورش دنبال خواهد شد.

تامین سوخت دوم نانوایی‌ها و تمدید مصوبه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها

امیری به پیگیری مکاتبه با شورای اقتصاد برای تمدید مصوبه بهینه‌سازی موتورخانه‌ها و ضرورت تامین سوخت دوم نانوایی‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های گاز مایع (ال‌پی‌جی) و مشعل‌های دوگانه اشاره کرد و دستور داد در نشست آتی که به زودی برگزار می‌شود، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و نهادهای آموزشی نیز به نشست کارگروه دعوت شوند.

صرفه‌جویی‌های حاصل‌شده باید به سوی صنعت و تولید هدایت شود

وی با اشاره به نظارت اصناف بر میزان روشنایی و مصرف سوخت و انرژی در اماکن تجاری، تصریح کرد: رئیس‌جمهور بر استمرار روند کارگاه‌ها و مراکز صنعتی تاکید دارند؛ چراکه تعطیلی بخش‌های تولیدی پیامدهای سنگین اجتماعی و امنیتی به دنبال دارد، بنابراین به بهانه ناترازی انرژی، نباید اجازه داد خطوط تولید از فعالیت بازبمانند، بلکه باید صرفه‌جویی‌های حاصل‌شده مستقیما به سوی صنعت و تولید هدایت شود.

آماده‌سازی دستورالعمل‌های اختصاصی برای فرمانداران و دهیاران

مقام ارشد اجرایی استان به آماده‌سازی دستورالعمل‌های اختصاصی برای فرمانداران، بخشداران و دهیاران اشاره کرد و افزود: اجرای مصوبات درباره دورکاری کارکنان، شتاب‌بخشی به نصب پنل‌های خورشیدی بر فراز ساختمان‌های دولتی و تخصیص سهم سه درصدی عوارض شهرداری‌ها به اداره‌های کل نوسازی و آموزش‌وپرورش با اولویت پنجره‌های دوجداره و عایق‌بندی فضاها در دستور کار قرار گیرد.

امیری جلسه کارگروه انرژی را از حیاتی‌ترین نشست‌های تصمیم‌گیری استان خواند و بیان کرد: حضور شخص مدیران کل در این جلسات الزامی است و تا دستیابی به تعادل و پایداری شبکه انرژی باید همه مدیران همکاری لازم را داشته باشند.