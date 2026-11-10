گروه استان ها - رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: راهبرد سلطه‌گران برای تضعیف زیرساخت‌های فناورانه و ترور دانشمندان با شکست مواجه شد و امروز جریان تولید علم در کشور به یک شبکه منسجم و توقف‌ناپذیر تبدیل شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس ، حجت‌الاسلام «حسین طائب» رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در اختتامیه رویداد ملی «تا ثریا» در شیراز با تبیین شرایط گذار در ژئوپلیتیک بین‌الملل اظهار کرد: جهان الگوی تک‌قطبی و مدیریت انحصاری جریان داده و فناوری را پشت سر گذاشته و شتابان به سمت نظمی چندقطبی پیش می‌رود. در این بستر، کشورهایی دست برتر را خواهند داشت که بتوانند مؤلفه‌های قدرت درونی خود را در حوزه‌های امنیتی، زیرساختی و سرمایه اجتماعی همگام با تحولات جهانی توسعه دهند.

وی با یادآوری هجمه‌ها و ترورهای هدفمند نخبگان و حمله به مراکزی چون دانشگاه‌های شریف و اصفهان، تصریح کرد: خطای محاسباتی دشمن این بود که توان علمی ایران را قائم به فرد می‌دانست، در حالی که این جریان تخصصی در بستر شبکه‌ای وسیع از دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و متخصصان داخلی ریشه دوانده و با اقدامات سخت یا ترکیبی مهارشدنی نیست.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین بازدارندگی نظامی را مکمل سرمایه اجتماعی دانست و افزود: قدرت دفاعی باید در حدی باشد که امکان تهاجم را از دشمن سلب کند و چنانچه خطایی سر زد، ظرفیت پاسخ قاطع وجود داشته باشد. با این حال، پایداری ملی صرفاً متکی به ابزارهای نظامی نیست، بلکه پیوند عمیق مردم با حاکمیت و تقویت سرمایه اجتماعی ضامن تاب‌آوری کشور است.

وی با اشاره به لزوم مسئله‌محوری در حوزه‌های دانش‌بنیان، بخش معدن را نمونه‌ای بارز از پتانسیل‌های معطل برشمرد و خاطرنشان کرد: تکمیل زنجیره ارزش و گذر از خام‌فروشی در حوزه مواد معدنی به‌تنهایی می‌تواند سالانه تا ۲۵ میلیارد دلار ارزش‌افزوده و درآمد برای کشور خلق کند؛ مشروط بر اینکه نیازمندی‌های فناورانه صنایع استخراجی، نفت و گاز احصا و مستقیماً به دانشگاه‌ها و هسته‌های علمی متصل شود.

طائب، نقش بسیج را «شتاب‌دهنده، تسهیل‌گر و بازوی اتصال‌دهنده» میان نخبگان، صنایع و دستگاه‌های اجرایی خواند و با اشاره به حضور ۱۵ صندوق سرمایه‌گذاری در رویداد «تا ثریا» تأکید کرد: نباید اجازه داد استعدادهای دانش‌آموزی و دانشگاهی پیش از ورود به چرخه خدمت ملی، هدف شبکه‌های جذب بیگانه قرار گیرند. رسالت ما پیوند دادن حلقه ایده تا بازار، تجاری‌سازی دستاوردها و حمایت همه‌جانبه از پژوهشگران علوم پایه به‌منزله شالوده فناوری‌های نوین است.

وی در پایان شعار «هر ایرانی یک بسیجی» را ظرفیتی فراگیر برای مشارکت آحاد جامعه در ساخت کشوری مقتدر دانست و ابراز امیدواری کرد با اتکا به دستاوردهای بومی و استمرار حرکت‌های نوآورانه، در افق پنجاه‌ساله جایگاه علمی ایران به سطحی ارتقا یابد که یادگیری زبان فارسی پیش‌شرط دسترسی به مرزهای دانش برای سایر ملل باشد.