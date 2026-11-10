کشف محموله ۱۲۵ میلیارد ریالی واکسن گارداسیل تقلبی و قاچاق در شیراز

گروه استان‌ها - معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز از کشف و ضبط محموله‌ای از واکسن‌های گارداسیل تقلبی و قاچاق به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیارد ریال و دستگیری یک فرد مرتبط با این پرونده خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «محمدجواد خشنود» معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اظهار کرد: این محموله در پی رصد فضای مجازی، شناسایی تبلیغات غیرمجاز فروش واکسن گارداسیل و بررسی سرنخ‌های عرضه غیرقانونی این فرآورده در برخی مطب‌ها و بسترهای اینترنتی کشف شد.

وی افزود: کارشناسان معاونت غذا و دارو پس از جمع‌آوری مستندات و انجام بررسی‌های تخصصی، با هماهنگی دستگاه قضایی و دریافت دستور قضایی از معاون دادستان، با همکاری نیروی انتظامی و پلیس امنیت وارد عمل شدند که در نتیجه این عملیات، یک فرد مرتبط با شبکه عرضه غیرمجاز دستگیر و محموله واکسن‌های تقلبی و قاچاق به ارزش تقریبی ۱۲۵ میلیارد ریال ضبط شد.

برچسب اصالت جعلی برای فریب خریداران

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، با اشاره به ابعاد نگران‌کننده این پرونده اضافه کرد: بررسی‌های انجام‌شده نشان داد روی تعدادی از واکسن‌های کشف‌شده، برچسب‌های اصالت جعلی نصب شده بود تا مصرف‌کنندگان درباره سلامت و اعتبار این فرآورده‌ها دچار اطمینان کاذب شوند.

وی تأکید کرد: وجود برچسب اصالت یا بسته‌بندی مشابه نمونه اصلی، به‌تنهایی تضمین‌کننده سلامت و اصالت واکسن نیست و شهروندان باید فرآورده‌های سلامت‌محور را صرفاً از مراکز مجاز و تحت نظارت تهیه کنند.

مطب‌ها و کلینیک‌ها محل عرضه دارو نیستند

خشنود همچنین با تأکید بر ممنوعیت عرضه و فروش غیرمجاز دارو، مکمل، تجهیزات و ملزومات پزشکی در مطب‌ها و کلینیک‌ها، یادآور شد: داروخانه‌ها مراکز مجاز عرضه دارو هستند و تهیه واکسن و سایر فرآورده‌های حساس از خارج از زنجیره رسمی تأمین و توزیع می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را با خطر جدی مواجه کند.

وی از شهروندان خواست هنگام تهیه دارو و واکسن، شناسه اصالت و رهگیری محصولات را از طریق سامانه تیتک (TTAC) بررسی کنند و در صورت مشاهده تبلیغات یا فروش غیرمجاز فرآورده‌های سلامت‌محور، موضوع را از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت گزارش دهند.

معاون غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی، نیروی انتظامی، پلیس امنیت و کارشناسان معاونت غذا و دارو، بر تداوم نظارت و برخورد با قاچاق و عرضه غیرمجاز فرآورده‌های سلامت‌محور تأکید کرد.